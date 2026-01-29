Der Preis für eine Feinunze Gold stieg in der Nacht auf Donnerstag erstmals über die Marke von 5500 Dollar. Bild: Shutterstock

Wirtschafts-News

Gold, Silber und auch Kupfer klettern abermals auf Rekordstände

Die Rally bei den Edelmetallen geht mit hohem Tempo weiter – Gold, Silber und auch Kupfer kletterten abermals auf Rekordstände. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg in der Nacht auf Donnerstag erstmals über die Marke von 5500 Dollar.

In der Spitze kostete die Feinunze 5588,71 Dollar und damit über drei Prozent mehr als am späten Mittwochabend. Das Niveau konnte Gold nicht ganz halten, das Edelmetall legte am Morgen aber immer noch etwas mehr als zwei Prozent auf 5545 Dollar zu.

Sollte Gold am Donnerstag erneut teurer werden, wäre es der neunte Handelstag in Folge im Plus. Seit Mitte Januar zog der Kurs um etwas mehr als 900 Dollar oder rund 20 Prozent an.

Seit Ende 2025 ist Gold bereits wieder um fast 29 Prozent teurer geworden, nachdem der Preis im vergangenen Jahr um 65 Prozent gestiegen war. Gold bleibt damit eine der gefragtesten Anlageklassen.

Silberpreis bei fast 120 Dollar pro Unze

Der Preis für eine Feinunze Silber kletterte in der Nacht auf Donnerstag um bis zu 2,3 Prozent auf 119,41 Dollar. Zuletzt lag Silber noch etwas mehr als ein Prozent im Plus und kostete rund 118 Dollar.

Silber war in den vergangenen Wochen und Monaten noch stärker gefragt als Gold. So verteuerte sich Silber im bisherigen Jahresverlauf um rund 65 Prozent. 2025 war der Preis für Silber um knapp 150 Prozent gestiegen.

Edelmetalle – allen voran Gold – gelten bei vielen Investoren als «sichere Häfen» in Krisenzeiten. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für viele Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird. (sda/awp/dpa)