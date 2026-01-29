Weltweit verkaufte Toyota 11,3 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken. Bild: keystone

Wirtschafts-News

Toyota fährt VW immer weiter davon – Absatz steigt

Der weltgrösste Autobauer Toyota hat im vergangenen Jahr mehr Autos verkauft und den Vorsprung vor Volkswagen als Nummer zwei ausgebaut. Weltweit verkaufte Toyota 11,3 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken.

Das waren 4,6 Prozent mehr als im Vorjahr und auch knapp 100,000 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2023, wie das japanische Unternehmen mitteilte. Volkswagen wurde damit erneut klar auf Platz zwei verwiesen.

Anders als Toyota hatte VW 2025 einen leichten Rückgang verbucht: Die Auslieferungen an Kunden sanken um 0,5 Prozent auf knapp unter 9 Millionen Fahrzeuge. Vor allem in China und den USA litt VW unter schwachen Verlaufszahlen. (sda/awp/dpa)