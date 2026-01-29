Wirtschafts-News

Roche-CEO Schinecker erhielt 2025 total 10,2 Mio. Franken

Roche-Chef Thomas Schinecker hat im vergangenen Jahr leicht mehr verdient als im Vorjahr.

Insgesamt erhielt der Top-Manager für 2025 eine Entschädigung in Höhe von 10,2 Millionen Franken. 2024 hatte die Gesamtentschädigung 10,0 Millionen betragen.

Roche hat 2025 gut verdient, er ebenso: CEO Thomas Schinecker. Bild: keystone

Das Basissalär erhöhte sich auf 3,5 Millionen Franken von 3,2 Millionen. Der Bonus fiel mit 3,0 Millionen dagegen etwas tiefer aus als 2024 (3,4 Mio).

Unter den variablen Entschädigungskomponenten des Roche-Chefs befinden sich Genussscheine und Aktien mit längeren Sperrfristen. Für die Berechnung der CEO-Kompensation berücksichtigt Roche diese Titel mit einem reduzierten Verkehrswert.

Alle Mitglieder der Roche-Geschäftsleitung zusammen erhielten 2025 total 32,2 Millionen Franken nach 30,8 Millionen im Jahr davor.

Verwaltungsratspräsident Severin Schwan verdiente für das vergangene Jahr wiederum 5,7 Millionen Franken. An alle Mitglieder des Verwaltungsrates zusammen wurden 9,0 Millionen Franken nach 9,1 Millionen im Jahr davor ausbezahlt. (sda/awp)