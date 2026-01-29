Roche-CEO Schinecker erhielt 2025 total 10,2 Mio. Franken
Insgesamt erhielt der Top-Manager für 2025 eine Entschädigung in Höhe von 10,2 Millionen Franken. 2024 hatte die Gesamtentschädigung 10,0 Millionen betragen.
Das Basissalär erhöhte sich auf 3,5 Millionen Franken von 3,2 Millionen. Der Bonus fiel mit 3,0 Millionen dagegen etwas tiefer aus als 2024 (3,4 Mio).
Unter den variablen Entschädigungskomponenten des Roche-Chefs befinden sich Genussscheine und Aktien mit längeren Sperrfristen. Für die Berechnung der CEO-Kompensation berücksichtigt Roche diese Titel mit einem reduzierten Verkehrswert.
Alle Mitglieder der Roche-Geschäftsleitung zusammen erhielten 2025 total 32,2 Millionen Franken nach 30,8 Millionen im Jahr davor.
Verwaltungsratspräsident Severin Schwan verdiente für das vergangene Jahr wiederum 5,7 Millionen Franken. An alle Mitglieder des Verwaltungsrates zusammen wurden 9,0 Millionen Franken nach 9,1 Millionen im Jahr davor ausbezahlt. (sda/awp)
- Trump einigt sich mit Novartis und Co. – was das für die Schweiz bedeutet
- In der Schweizer Wirtschaft zeigen sich deutliche Bremsspuren
- Trotz Trump-Chaos sagt der Roche-Chef: «Es gibt nichts, was uns Sorgen machen würde»
- Der Schweizer Pharma droht eine bittere Pille – so oder so
- Die bestbezahlten Chefs in der Schweiz sind nicht mehr die Manager von Grosskonzernen