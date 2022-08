Clientis-Banken steigern Gewinn im erstem Halbjahr um 7,7 Prozent

Der Geschäftsaufwand wuchs derweil mit 3 Prozent weniger stark als der Geschäftserfolg. Die Cost/Income Ratio als Verhältnis von Aufwand und Ertrag verbesserte sich in der Folge um 0,8 Prozentpunkte auf 54,2 Prozent.

Der Geschäftserfolg als operatives Mass der Gewinnkraft legte um 7,0 Prozent auf 36,9 Millionen zu, wie die Bankengruppe am Dienstag mitteilte. Der Netto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft – dem grössten Ertragspfeiler der Clientis-Banken – erhöhte sich um 5,1 Prozent auf 71,1 Millionen Franken. Dabei stiegen die Ausleihungen um 3,2 Prozent auf 11,1 Milliarden Franken.

Die 14 Banken der Clientis-Gruppe haben in der ersten Jahreshälfte 2022 mehr verdient. Der Reingewinn stieg um 7.7 Prozent auf 31.7 Millionen Franken.

Tesla nimmt keine Bestellungen für eines seiner Top-Modelle mehr entgegen

Tesla nimmt in Nordamerika keine Bestellungen mehr für das Model 3 Long Range entgegen. Die Begründung von Elon Musk erscheint jedoch nicht ganz schlüssig.

Bereits vor einigen Monaten hatte Konzernchef Elon Musk gewarnt: Aufgrund der «lächerlichen» Nachfrage werde Tesla keine Bestellungen mehr für einige Fahrzeuge annehmen. Nun hat sich seine Vorhersage bewahrheitet: Der US-amerikanische Autohersteller nimmt vorerst sowohl in Kanada als auch in den USA keine Bestellungen mehr für das Model 3 Long Range an.