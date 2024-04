Wirtschafts-News

Vaudoise übernimmt Vorsorgeberater Prevanto

Der Versicherer Vaudoise übernimmt Prevanto und baut damit seine Position im Bereich der Beratung von Vorsorgeeinrichtungen aus. Dabei sollen alle Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Vaudoise habe per 29. April 2024 100 Prozent des Aktienkapitals der Prevanto AG erworben, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Firma ist in der Beratung von öffentlichen und privaten Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz tätig und wird den Angaben zufolge seit 2015 von den drei Partnern Stephan Wyss, Patrick Spuhler und Michèle Mottu Stella gehalten. Sie hat Büros in Zürich, Basel und Lausanne.

Die Übernahme ergänze jene von Pittet Associés SA aus dem Jahre 2019, die 2022 ihrerseits das BVG-Expertenteam von SwissLife Pension Services erworben habe, heisst es weiter. Die Vaudoise-Gruppe werde so zur Marktführerin im Bereich der aktuariellen Beratung von Vorsorgeeinrichtungen. Reto Kuhn, Chief Investment Officer der Vaudoise-Gruppe, werde nach der Transaktion den Verwaltungsrat von Prevanto präsidieren. (rbu/sda/awp)