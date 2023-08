Rover macht kuriose Entdeckung auf dem Mars

Denn obwohl Wasser lebenswichtig ist, ist auch ein Gleichgewicht erforderlich: Es darf nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Wasser vorhanden sein. «Es ist ein grosses Glück für uns, einen Planeten wie den Mars in der Nähe zu haben, der noch immer eine Erinnerung an die natürlichen Prozesse birgt, die möglicherweise zum Leben geführt haben», sagte Rapin.

Der Mars-Rover steigt allmählich in die Sedimentschichten des Mount Sharp auf, der auf dem Mars etwa fünf Kilometer hoch liegt. Die Schlammrisse hat er bereits 2021 entdeckt, als er nach einer Probe gebohrt hatte – jetzt veröffentlichten die Wissenschaftler die Bilder und ihre Forschungsergebnisse dazu.

«Diese besonderen Schlammrisse entstehen, wenn nass-trockene Bedingungen wiederholt auftreten – möglicherweise saisonal», sagte der Hauptautor der Studie, William Rapin vom französischen Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie.

Deshalb ist die neueste Entdeckung des Mars-Rovers Curiosity so spannend für die Forscher: Der Flickenteppich gut erhaltener alter Schlammrisse könnte ein Hinweis darauf sein, dass es auch auf dem Mars Nass-Trocken-Zyklen gab.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Sex im Ländervergleich – so viel länger haben die Deutschen Sex als wir

Lärmklagen und eine EM: Die Stadionkonzerte in der Schweiz stehen vor Problemen

Rakete trifft Zentrum von Tschernihiw ++ Selenskyj zu Besuch in Schweden

Was wir über den «extremen» Hitzedom wissen, der sich über die Schweiz wölbt

Damit du es nicht anhören musst: Das neue SVP-Tanzvideo in 13 Gifs 🙉

Der Rubel rollt nicht mehr – so will Moskau reagieren

Wie sich der Alkoholkonsum in der Schweiz verändert

Als sich die 17-jährige Meta Antenen vor Männern in weissen Kitteln nackt ausziehen musste

Wir waren mit der berühmtesten LGBTQ-Aktivistin in der SVP-Hochburg – es endete unschön

Bone Wars: Wer hat den Grössten? Wie sich zwei Dino-Knochenjäger bekriegten

Dies ist die Geschichte von zwei Paläontologen, deren Egos grösser waren als die Dinosaurierknochen, die sie fanden. Das Ergebnis war ein rund dreissigjähriger Krieg, der zwar über 130 neue Urzeitgiganten zutage förderte, aber vor allem Chaos, Zerstörung und tonnenweise geraubte Fossilien hinterliess.



Othniel Charles Marshs Lachen donnerte durch die ehrwürdigen Hallen des Museums der Philadelphia Academy of Sciences. Er war an jenem frühsommerlichen Morgen im Jahre 1869 in Begleitung Joseph Leidys, des Mannes, der das erste fast intakte Skelett eines Dinosauriers – eines Hadrosaurus – beschrieben hatte.