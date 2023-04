Socken im Bett zu tragen ist, wie in einer Toilette zu schlafen

Socken helfen beim Einschlafen. Doch wer genauer hinschaut, wird sich künftig zweimal überlegen, ob die Kleidungsstücke wirklich mit ins Bett gehören.

Jetzt, wo es noch recht kühl und ungemütlich draussen ist, sorgen Socken für ein wohlig warmes Gefühl. Und genau das hilft vielen dabei, nachts im Bett zu entspannen und schnell einzuschlafen. Man könnte also meinen, dass Socken im Bett (im Winter) gesund seien.

Doch eine Untersuchung von Mattressnextday, einem britischen Händler für Matratzen, hat nun gezeigt, dass Socken im Bett unhygienisch sein und sogar zu Infektionen führen können.

Feucht und dreckig

Der Grund: Die meisten ziehen morgens frische Socken an. Das bedeutet, dass sie die Socken in ihren Schuhen tragen, während sie Sport treiben oder mit den Socken über den Fussboden in ihrer Wohnung laufen. Es können also sich im Laufe des Tages zahlreiche Bakterien, Viren und Verschmutzungen in den Textilien ansammeln. Werden die Socken dann auch in der Nacht nicht ausgezogen, so gelangen all diese Krankheitserreger und Verunreinigungen im Bett.

Hinzu kommt, dass Füsse etwa 250'000 Schweissdrüsen haben. Wer sich also bewegt und/oder Schuhe trägt, durch die die Luft schlecht zirkulieren kann, wird eine gewisse Zeit am Tag feuchte Füsse haben. Und genau dieses nass-warme Milieu inklusive der im Tagesverlauf abgefallenen Hautschüppchen des Fusses, die dann in der Socke verweilen, ist der ideale Nährboden für Fuss- und/oder Nagelpilz. Bekommt die Haut an den Füssen dann nicht einmal in der Nacht die Gelegenheit zu atmen, können sich die Pilze rasant entwickeln und vermehren. Besonders kritisch ist das bei Personen, deren Immunsystem schwach ist oder die zu Ekzemen neigen.

Mattressnextday hat in einer internationalen Umfrage 1'017 Menschen gefragt, ob sie Socken im Bett tragen: 18 Prozent antworteten mit «Ja».

Kakerlaken-Bakterien im Bett

Wer jetzt denkt, dass das alles in Wirklichkeit gar nicht so schlimm sei wie dargestellt, der sollte sich die Ergebnisse aus dem zweiten Versuch des Matratzenhändlers anschauen: Um herauszufinden, welche Bakterien sich auf den Socken tummeln, sollten Probanden ihre Socken von 7 bis 23 Uhr tragen. Anschliessend wurden von den Socken Proben genommen und zur Untersuchung in ein Labor geschickt.

Das Resultat: Auf der Hälfte der getragenen Socken befanden sich Bakterien der Sorte Pseudomonas aeruginosa. Diese Bakterien gibt es nicht nur auf der Fussmatte und auf dem Fussboden in einer Wohnung. Häufig ist auch der Kot von Kakerlaken mit diesen Erregern infiziert.

Das Problem: Pseudomonas aeruginosa kann bei immungeschwächten Menschen zu Hautausschlägen und Atemwegserkrankungen führen. Laut Matressnexday wurden sogar 20-mal mehr Bakterien auf den Socken als auf einer normalen Fernbedienung gefunden, was ihr den Ruf einbrachte, schmutziger als eine Toilette zu sein. Somit sind Socken mehr als 20-mal so schmutzig wie eine Toilette.

Socken im Bett: Das ist zu beachten

Wer auch nachts weiterhin Socken tragen möchte, da er besser schläft oder nicht friert, sollte das weiterhin tun. Wenn folgender Hinweis beachtet wird: Vor dem Schlafengehen sollten frische Socken angezogen werden. Idealerweise welche, die atmungsaktiv sind. Zusätzlich kann es sich lohnen, ausschliesslich Bettsocken zu verwenden, die dann nur in der Nacht getragen werden. Morgens werden dann einfach wie gewohnt frische Socken angezogen werden und die Nachtsocken lüften den Tag über aus.

