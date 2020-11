Blick ins Grüne hält vom Rauchen ab

Coronavirus: 14-jährige Schülerin macht wichtige Entdeckung

Die 14-jährige Anika Chebrolu ist nicht nur eine talentierte Schülerin, sondern hat jetzt auch die Forschung rund um das Coronavirus erstaunt. Denn sie entdeckte ein Molekül, das sehr wichtig sein könnte.

Für seine Vermehrung innerhalb des Menschen muss sich das Coronavirus Zugang zu den Zellen seines Wirts verschaffen. Dazu nutzt es das sogenannte Spike-Protein. Kein Wunder, dass Wissenschaftler gerade diesen Mechanismus erforschen, um die Epidemie aufzuhalten.

Eine wichtige Entdeckung hat nun eine 14-Jährige namens Anika Chebrolu aus Frisco in Texas gemacht. Dies berichtet « CNN ». Denn ein von Chebrolu, unter Hilfe ihres Mentors, entdecktes Molekül könnte das Coronavirus am Eindringen in …