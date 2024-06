Wie Elite-Soldaten eine 3500 Jahre alte Rüstung testen

In den 1960er-Jahren machten griechische und schwedische Archäologen im Süden Griechenlands einen spektakulären Fund: Sie stiessen in einem Grab auf eine komplette Rüstung aus der späten Bronzezeit. Die nach ihrem Fundort in der Region Argolis benannte Dendra-Rüstung ist rund 3500 Jahre alt und damit die wohl älteste noch vollständige Rüstung, die bisher in Europa gefunden wurde.

Die in Griechenland gefundene mykenische Rüstung stammt aus der späten Bronzezeit. Sie wurde wohl auf einem Streitwagen von einem Speerwerfer benutzt. Bild: Andreas Flouris, Marija Marković

Die Dendra-Rüstung ist aus Bronze gefertigt und besteht aus einem Brust- und einem Rückenpanzer, mehrteiligen Schulterpanzern, einem runden Halsschutz und sechs überlappend verbundenen Panzerringen, die Bauch, Unterleib und Oberschenkel schützen. Als Kopfschutz dient ein mit polierten Eberzähnen besetzter Lederhelm.

Die Dendra-Rüstung ist aus Bronze gefertigt; der Lederhelm ist mit Eberzähnen besetzt. Bild: Wikimedia/C messier

Die Mykener

Dendra ist nicht weit entfernt vom alten Mykene, das in der vorklassischen Zeit das kulturelle und politische Zentrum der antiken griechischen Welt war und nach dem die mykenische Kultur benannt ist. Die Mykener, Träger dieser ersten Hochkultur auf dem europäischen Festland, lösten um die Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. die minoische Kultur ab. Sie erbauten monumentale Bauwerke, entwickelten eine eigene Schrift und betrieben Fernhandel.

Das berühmte Löwentor in Mykene. Bild: Wikimedia / Andreas Trepte

Und sie führten Feldzüge – der berühmte Trojanische Krieg, so er denn tatsächlich stattgefunden hat, fällt in die mykenische Zeit. Doch wie waren die Soldaten in der späten Bronzezeit ausgerüstet? Wurde die Dendra-Rüstung wirklich im Kampf getragen, wie die Schilderungen des griechischen Dichters Homer in der «Ilias» nahelegen – oder diente sie vielleicht nur zeremoniellen Zwecken? Die Antwort auf diese Frage hat Auswirkungen auf das Verständnis der Historiker für die Kriegsführung in der vorklassischen Zeit.

Experimentelle Archäologie

Ein Forschungsteam um Andreas Flouris, Professor für Physiologie an der Abteilung für Sportwissenschaft der Universität von Thessalien in Griechenland, hat sich der Frage nun in einem ungewöhnlichen Experiment angenommen. Der Ansatz folgt einer Methode, die in den letzten Jahren zunehmend populär geworden ist: In der sogenannten experimentellen Archäologie testen Forscher in der Praxis, wie etwa Schwerter geschmiedet oder Häuser gebaut wurden. Im vorliegenden Fall testeten die Wissenschaftler die Dendra-Rüstung auf ihre Praxistauglichkeit.

Flouris und sein Team liessen 13 griechische Elite-Soldaten elf Stunden lang in einer detailgetreuen Nachbildung der Rüstung kämpfen. Zuvor übten die Soldaten einige Tage lang die Kampftechnik aus der Bronzezeit, wofür Angaben aus der «Ilias» von Homer herangezogen wurden – der einzigen detaillierteren Schilderung eines Krieges, die es aus dieser Zeit gibt. Zum Einsatz kamen Waffen, die ebenfalls Nachbildungen von Originalen aus der Bronzezeit waren, etwa ein 85 Zentimeter langes Schwert mit Kupferklinge, ein gut zwei Meter langer Holzspeer und ein Bogen.

Kampfsimulation in der Sommerhitze

Danach begann früh am Morgen der eigentliche Test, wobei die Bedingungen einem typischen Sommertag in Griechenland mit 30 bis 36 Grad Celsius entsprachen. Die Elite-Soldaten wurden mit zahlreichen Sensoren ausgestattet; Körpertemperatur, Sauerstoffverbrauch und Herzfrequenz wurden kontinuierlich gemessen. Zudem wurden vor, während und nach der «Schlacht» Tests durchgeführt, die Aufschluss gaben über den Blutzuckerspiegel, die Reaktionszeit, den Ermüdungsgrad und das Wärmempfinden der Soldaten in der Rüstung.

Überdies mussten die Testpersonen vor und nach der Kampfsimulation auf die Waage steigen und eine Urinprobe abgeben. Dies zeigte den Grad der Dehydratation. Die Forscher erhoben auch Daten zu Kalorienaufnahme und -verbrauch der Soldaten, deren Nahrung aus einer von Beschreibungen in der «Ilias» abgeleiteten «homerischen Diät» bestand (etwa 4443 Kalorien).

Die Gegend um Troja in der späten Bronzezeit, links an der Küste das Lager des griechischen Heers. Hier fanden die Schlachten des Trojanischen Kriegs statt, falls dieser Krieg tatsächlich historische Tatsache war. Bild: PLOS/Andreas Flouris, Marija Marković, Max Haniyeu

Volle Bewegungsfreiheit

Die Auswertung der Daten – die Studie ist im Fachmagazin «Plos One» erschienen – ergab, dass die Rüstung den Soldaten volle Bewegungsfreiheit erlaubte und keine übermässige physiologische Belastung auf den Körper ausübte. Studienleiter Flouris wird dazu in einer Mitteilung der Universität von Birmingham folgendermassen zitiert:

«Das bedeutet, dass die Rüstung trotz früherer Ansichten, die sie nur als zeremonielle Kleidung klassifizierten, von fitten Personen über längere Zeiträume im Kampf getragen werden konnte. Sechzig Jahre nach der Entdeckung der Dendra-Rüstung wissen wir nun, dass sie trotz ihres auf den ersten Blick sperrigen Aussehens nicht nur flexibel genug ist, um fast jede Bewegung eines Kriegers zu Fuss zuzulassen, sondern auch widerstandsfähig genug, um den Träger vor den meisten Schlägen zu schützen.»

Die Ergebnisse des ungewöhnlichen Experiments erleichtern die Interpretation von zeitgenössischen historischen Aufzeichnungen in Griechenland und Ägypten über Rüstungen – etwa Skizzen von Rüstungen auf Tafeln, die in Knossos auf Kreta gefunden wurden, sowie Abbildungen mykenischer Krieger auf ägyptischem Papyrus.

Militärmacht Mykene

Für die Wissenschaftler zeigen die Ergebnisse zudem, dass der starke mykenische Einfluss im östlichen Mittelmeerraum unter anderem auf ihrer Rüstungstechnik beruhte. Dies betont auch Ken Wardle, Dozent für Klassische Altertumswissenschaft, Alte Geschichte und Archäologie an der Universität Birmingham, der an der Studie beteiligt war. Die mykenische Präsenz im Westen von Kleinasien – der heutigen Türkei – sei auf ihre bedeutende militärische Macht zurückzuführen. Andernfalls hätten die Mykener dem mächtigen Hethiterreich, das damals – in der zweiten Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. – den grössten Teil Anatoliens, zeitweise auch nördliche Teile Syriens und Mesopotamiens, beherrschte, nicht Paroli bieten können.

Der östliche Mittelmeerraum um 1230/1220 v. Chr. Das hethitische Königreich beherrschte den grössten Teil Kleinasiens, doch im Westen bestand eine mykenische Präsenz. Karte: Wikimedia/Captain Blood, MichaelFrey

Wardle ordnet die Ergebnisse der Studie zudem in einen grösseren historischen Zusammenhang ein – den Untergang der bronzezeitlichen Zivilisationen und den Beginn der Eisenzeit: