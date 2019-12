10 Grafiken, die zeigen, wie es den Kindern auf der Welt geht

Unterstütze bedürftige Kinder in Lateinamerika mit deiner Spende

In unseren Kinderdörfern in neun Ländern haben zurzeit rund 2500 Not leidende Mädchen und Jungen ein liebevolles Zuhause und eine christliche Familie gefunden. Insgesamt sind bereits über 18'000 Kinder bei uns aufgewachsen und haben so den Weg in ein eigenständiges Leben gefunden. Weiterhin unterstützen wir aktuell über 700 Kinder in ihren Ursprungsfamilien.

