Roboter können Affen zum Gähnen bringen

Ansteckende Verhaltensweisen bräuchten offenbar nicht zwangsläufig soziale Nähe oder biologische Verwandtschaft – und nicht einmal einen lebenden Artgenossen, schliesst das Team um Ramiro Joly-Mascheroni von der City St George’s University of London.

So lassen sich die Affen auch vom Gähnen humanoider Roboter anstecken, wie eine im Fachjournal «Scientific Reports» vorgestellte Studie zeigt. Manche Schimpansen beginnen demnach herzhaft zu gähnen, wenn ein Android damit loslegt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Zürcher Eltern sollen vom «Hausaufgaben-Drama» erlöst werden

Im Kanton Zürich sollen alle Gemeinden gratis Hausaufgaben-Stunden in der Schule anbieten. Der Kantonsrat hat am Montag einen entsprechenden Vorstoss der SP vorläufig unterstützt. Die Bürgerlichen fürchten, dass so indirekt die Hausaufgaben abgeschafft werden.