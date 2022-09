Wer ist die berühmteste Persönlichkeit deines Heimatorts? Diese Karte zeigt es dir

Insgesamt sind 28'510 Schweizerinnen und Schweizer in der Datenbank der «Nature»-Forscher enthalten. Den höchsten Bekanntheitsgrad verzeichnet der 1712 in Genf geborene Naturforscher Jean-Jacques Rousseau .

Je bekannter eine Persönlichkeit, desto grösser und früher erscheint der Name auf Tjukanovs interaktiver Weltkarte. Je weiter man hereinzoomt, desto mehr Namen werden angezeigt. In grösseren Städten tauchen mehrere Namen auf, in kleineren Ortschaften jedoch nur die bekannteste Person.

Schlamm­schlacht auf dem Rad

Ein Streifzug durch die Geschichte des Radquer. Eine Sportart, die in den 1970er- und 1980er-Jahren Schweizer Sportstars hervorbrachte, danach beinahe vollständig in Vergessenheit geriet und heute ein kleines Revival erlebt.

Radquer entstand an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert im Süden Frankreichs. Strassenrennfahrer weilten im Winter zur Saisonvorbereitung an der sonnigen Côte d’Azur, wo sie neben etlichen Kilometern auf der Strasse auch über Stock und Stein fuhren, falls nötig ihr Fahrrad schulterten, oder einen steilen Anstieg mal rennend in Angriff nahmen. Erste Rennen in dieser neu entstandenen Sportart fanden 1902 statt.