Diese Karte zeigt dir, wer die berühmteste Person deines Heimatorts ist

Die Welt als Karte von berühmten Persönlichkeiten – ein Daten-Projekt, das einem in seinen Bann zieht. bild: screenshot tjukanovt.github.io/notable-people

Wer ist die berühmteste Persönlichkeit deines Heimatorts? Diese Karte zeigt es dir

Update Diese Story ist bereits einmal auf watson erschienen, aus aktuellem Anlass haben wir uns aber dazu entschieden, sie zu überarbeiten und neu zu publizieren.

Du hast dich sicher auch schon gefragt, wer die berühmteste Persönlichkeit aus deinem Heimatort ist. Eine schlüssige Antwort gab es darauf leider nicht – bis jetzt: Die neu erschienene, vom finnischen Geografen Topi Tjukanov erstellte Notable People Map zeigt die berühmtesten Menschen der Welt nach ihrem Geburtsort an – egal ob zeitgenössisch oder historisch.

» Hier geht's zur interaktiven Karte.

Die Daten stammen aus einer im Juni 2022 im Wissenschaftsmagazin «Nature» veröffentlichten Studie, bei der riesige Mengen an Daten aus verschiedenen Ausgaben von Wikipedia und Wikidata gesammelt wurden. Insgesamt erstellte ein sechsköpfiges Forschungsteam eine Datenbank mit 2,29 Millionen namhaften Persönlichkeiten von 3500 v.Chr. bis 2018 aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Politik und Sport.

Die berühmtesten Personen Europas – je mehr man reinzoomt, desto mehr Namen tauchen auf. bild: screenshot tjukanovt.github.io/notable-people

Um die Bekanntheit einer Person zu berechnen, wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

Die Anzahl der Wikipedia-Ausgaben, in der die Person einen Eintrag hat.

Die Länge (Anzahl Wörter) der jeweiligen Biografien auf Wikipedia.

Die durchschnittliche Anzahl Wikipedia-Aufrufe zwischen 2015 und 2018.

Die Anzahl der aus Wikipedia oder Wikidata abgerufenen, nicht-fehlenden Elemente für Geburtsdatum, Geschlecht und Einflussbereich.

Die Gesamtzahl externer Links von Wikidata.

So entstand eine lange Liste mit den berühmtesten Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Auf Rang 1 liegt im Jahr 2018 der ehemalige US-Präsident Barack Obama. Dahinter folgen sein Amtsnachfolger Donald Trump, der italienische Universalgelehrte Leonardo da Vinci und Deutschlands ehemaliger Diktator Adolf Hitler. Jesus schafft es lediglich auf den geteilten 204. Platz.

Die Top 10 der Promis weltweit:

Barack Obama Donald Trump Leonardo da Vinci Adolf Hitler Albert Einstein Michael Jackson Winston Churchill William Shakespeare Napoleon Bonaparte Elvis Presley

Stand: 2018

Je bekannter eine Persönlichkeit, desto grösser und früher erscheint der Name auf Tjukanovs interaktiver Weltkarte. Je weiter man hereinzoomt, desto mehr Namen werden angezeigt. In grösseren Städten tauchen mehrere Namen auf, in kleineren Ortschaften jedoch nur die bekannteste Person.

London – eine Stadt voller Promis. bild: screenshot tjukanovt.github.io/notable-people

Wer beispielsweise bei Grabs SG mit Simon Ammann rechnet, wird eines Besseren belehrt – denn Künstlerin Pipilotti Rist liegt im Bekanntheitsranking vor dem vierfachen Olympiasieger. In Basel wird Roger Federer vom berühmten Mathematiker Leonard Euler ausgestochen.

Doch auch Federer und Ammann kann man sich anzeigen lassen. Benutzer können ihre Suche nach den Kategorien Kultur, Wissenschaft, Politik und Sport filtern. Damit man nie die Übersicht verliert, kann man sich bei vollem Zoom praktischerweise auch den Ortsnamen anzeigen lassen.

Die berühmtesten Persönlichkeiten der Schweiz – 28'510 sind in der Datenbank drin. bild: screenshot tjukanovt.github.io/notable-people

Insgesamt sind 28'510 Schweizerinnen und Schweizer in der Datenbank der «Nature»-Forscher enthalten. Den höchsten Bekanntheitsgrad verzeichnet der 1712 in Genf geborene Naturforscher Jean-Jacques Rousseau.

Die Top 10 der Schweizer Promis:

Jean-Jacques Rousseau (55) Carl Gustav Jung (156) Le Corbusier (219) Leonard Euler (384) Roger Federer (591) Jean Piaget (649) Paracelsus (814) Henri Dunant (1512) Ferdinand de Saussure (1761) Huldrych Zwingli (1814)

Jetzt bist du dran! Wer ist die berühmteste Persönlichkeit deines Heimatorts? Zufrieden? Oder hast du einen besseren Vorschlag? Schreib ihn in die Kommentare!