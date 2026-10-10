Noah und Sofia gehören nicht nur in der Schweiz, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern zu den beliebtesten Babyvornamen. bild: imago-images.de

Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa

Sofia und Noah heissen die heimlichen Europameister bei den Babynamen. Wir zeigen, in wie vielen Ländern die beiden im letzten Jahr ganz vorne lagen – und wo ganz andere Namen die Hitlisten dominieren.

Philipp Reich Folge mir

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Das Bundesamt für Statistik (BfS) hat Ende August die beliebtesten Babyvornamen des Jahres 2025 bekannt gegeben. Grund genug, auch mal über den Gartenzaun zu schauen und zu erkunden, welche Vornamen in anderen europäischen Ländern aktuell im Trend liegen.

In der Schweiz hat Sofia die bisherige Spitzenreiterin Mia abgelöst, bei den Jungen bleibt Noah unangefochten an der Spitze. Beide Schweizer Top-Namen liegen auch europaweit ganz vorne: Noah ist in acht weiteren Ländern die häufigste Jungenwahl, bei den Mädchen ist eine Variante von Sofia – , Sofia, Zofia, Sofija oder Sophia – gleich in zwölf weiteren Ländern die Nummer 1.

Nicht nur in der Schweiz, auch in vielen anderen Ländern zeigt sich der Trend hin zu kürzeren Vornamen. Gemäss der englischen Linguistin Clare Green von der Babynamen-Website nameberry.com sind Namen mit einfachem Klang derzeit in ganz Europa am beliebtesten: «Komplizierter klingende Namen, etwa jene in Skandinavien, schaffen nur selten den Sprung über die Landesgrenzen hinaus.»

Viele Eltern lassen sich bei der Namenswahl ihres Kindes zudem von der Populärkultur beeinflussen, führt Green weiter aus. So wurde der Mädchenname Emma vor rund 20 Jahren in vielen europäischen Ländern immer beliebter, nachdem Jennifer Anistons Figur Rachel ihrem Kind in der erfolgreichen US-Sitcom «Friends» diesen Namen gegeben hatte. Bis heute hält sich der Trend: Emma ist aktuell in gleich fünf Ländern, darunter Österreich und Andorra, die beliebteste Mädchenwahl.

Vielerorts lassen sich aber ausgeprägte nationale Besonderheiten finden. In Tschechien hat Viktorie die jahrelange Dominanz von Eliška gebrochen und steht erstmals ganz oben, bei den Jungen behauptet sich Jakub nur hauchdünn. In Portugal gehören Maria und Francisco weiterhin zu den absoluten Evergreens. Etwas anders in Grossbritannien: Dort ist mit Olivia ein typisch britischer Vorname am beliebtesten, bei den Jungen wurde zum zweiten Mal in Folge Muhammad am häufigsten vergeben – ein unverkennbarer Hinweis auf migrationsbedingte kulturelle Einflüsse.

Auch sonst zeigen sich spannende Kontraste: In der Türkei führen mit Alya und Alparslan zwei genuin türkische Namen, während das Kleinstaat-Duo Monaco und San Marino eigenwilligere Favoriten wie Bianca oder Camilla kennt. Und selbst innerhalb eines Landes können zwei verschiedene Regionenbei der Namenswahl komplett getrennte Wege: Im muslimischen Teil von Bosnien sind die häufigsten Babynamen Merjem und Hamza, während im serbischen Teil Milica und Vasilije am meisten gewählt werden.