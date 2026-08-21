Wer die Wahl hat, hat die Qual: Einen Namen für das eigene Kind auszuwählen, kann ganz schön anstrengend sein. Bild: Shutterstock

Sofia und schon wieder Noah – das sind die beliebtesten Babynamen der Schweiz

Sofia und zum sechsten Mal in Serie Noah waren im letzten Jahr die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in der Schweiz. Liyana und Arno sind die grossen Aufsteiger.

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Immer wieder Noah ... 2025 waren in der Schweiz die Vornamen Noah, Liam und Gabriel für neugeborene Knaben am beliebtesten. Auf den beiden Spitzenplätzen gab es keine Änderung, dahinter tauschten Gabriel und und Matteo die Plätze. Bei den Mädchen führten gemäss dem Bundesamt für Statistik (BfS) Sofia, Emma und Mia die Rangliste an.

Die beliebtesten Babynamen der Schweiz Anzahl Vornamen der Neugeborenen im Jahr 2025. Die Grafik zeigt alle Namen, die mindestens zwei Mal vergeben wurden nach Geschlecht. Maximal 4 Namen erlaubt. Bitte reduziere die Anzahl. Alle

Mädchen

Knaben Rang Name % Anzahl Grafik: watson • Quelle: Bundesamt für Statistik

Der männliche Vorname Noah, der bereits 2010, 2011, von 2013 bis 2017 sowie von 2020 bis 2024 am beliebtesten war, behielt 2025 wieder die Spitzenposition. Bei den Mädchen nimmt Sofia den ersten Platz ein. Sie war bereits von 2017 bis 2019 und von 2022 bis 2024 in den Top 3 der beliebtesten Vornamen, aber zuvor noch nie an der Spitze. Dieses Mal hat sie es geschafft, die bisherigen Top-Vornamen Emma und Mia vom Thron zu stossen.

In der Deutschschweiz belegen Noah und Emma anstelle von Sofia die Spitzenpositionen, in der Romandie sind Sofia und Gabriel die Top-Babynamen. In der italienischen Schweiz ist bei den Mädchen ebenfalls Sofia an der Spitze, bei den Knaben ist es Leonardo. Noah liegt dort dagegen lediglich auf Rang 5. Ganz anders sieht es in der rätoromanischen Schweiz aus: Bei den Mädchen finden wir mit Ladina, Lea, Lia und Sofia gleich vier Vornamen gemeinsam an der Spitze, bei den Knaben ist Dario am beliebtesten.

Die Vornamen Liyana bei den Mädchen und Arno bei den Knaben machten die meisten Plätze in der Rangliste gut. Sie rückten zwischen 2024 und 2025 um 279 bzw. 199 Plätze nach oben. Die grösste Absteigerin im gleichen Zeitraum war Linda, der grösste Absteiger Milan – sie verloren 69 respektive 76 Plätze. Neu gehören dafür Mina und Maleo zu den 100 beliebtesten Vornamen von Neugeborenen.

In der gesamten Wohnbevölkerung der Schweiz bleiben Daniel und Maria die häufigsten Vornamen. Bei den Männern folgen dahinter Thomas, Peter und Christian, bei den Frauen Anna, Sandra und Ursula.