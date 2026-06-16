Studie zeigt: So ist das Männerbild von jungen Schweizern

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Fast jeder dritte junge Mann in der Schweiz hat ein problematisches Männerbild. Gemeint sind Männer mit ausgeprägt dominanten Vorstellungen von Männlichkeit, die häufiger mit Gewaltakzeptanz sowie frauen- und queerfeindlichen Einstellungen einhergehen.

Viele Schweizer Männer haben ein dominantes Bild von Männlichkeit. Bild: Shutterstock

Zu diesem Ergebnis kommt die Universität Zürich in einer neuen Studie. Es sei das erste Mal, dass solche Daten für die Schweiz vorliegen, teilte die Universität am Dienstag mit.

Die Forschenden befragten eine repräsentative Stichprobe von mehr als 6000 Personen in der Schweiz zu Geschlechterrollen, Partnerschaft, Sexualität und Gleichstellung befragt.

Besonders auffällig sind die Ergebnisse bei den Männern im Alter von 18 bis 24 Jahren. In dieser Altersgruppe weisen 31 Prozent ein besonders problematisches Männerbild auf. Über alle Altersgruppen hinweg fällt jeder fünfte Mann in diese Kategorie.

Jeder zweite der 18- bis 24-jährigen Männer gab in der Studie zudem an, besorgt zu sein, dass «richtige Männer an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden». (dab/sda)