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«Inside the Manosphere»: Einblick in die Welt, wo die Erniedrigung von Frauen belohnt wird

Wenn ein introvertierter Provokateur mit frauenfeindlichen Social-Media-Stars aneinandergerät, ist eine Eskalation vorprogrammiert. Ein brutaler und beispielloser Einblick in die Manosphere, wo Erniedrigung von Frauen mit Geld und Klicks belohnt wird – dank immer hemmungsloserer Radikalisierung.



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Fred Valet Folge mir

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Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Ihre Namen sind Harrison Sullivan, Myron Gaines, Nicolas Kenn De Balinthazy, Justin Waller und Ed Matthews. Sie leben in Miami, New York und Marbella, agieren aber online. Einige nutzen Pseudonyme in den gängigen sozialen Medien. Andere wurden wegen Grenzüberschreitungen lebenslang gesperrt.

Eines haben sie gemeinsam: die «Rote Pille» (engl. red pill). Ja, wie in «Matrix». Eine Bewegung, deren Anhänger behaupten, von einer politischen, sozialen und vor allem feministischen Matrix unterdrückt zu werden, gegen die sie ankämpfen müssen.



Hier ein Crashkurs zur Thematik: Analyse «Manosphere» und «Red-Pill-Theory» – wie Männer gebrainwashed werden

Hierbei handelt es sich um maskulinistische Influencer, insbesondere frauenfeindliche und radikale, die von ihrer Überlegenheit gegenüber Frauen überzeugt sind und ein sehr grosses Publikum erreichen. Dieses Ökosystem richtet unter jungen Menschen erheblichen Schaden an und hat mit der Maga-Bewegung und seit der Wiederwahl von Donald Trump eine unerwartete Plattform gefunden.



«Ein Mann, der sich nicht als gefährlich erweist, wird niemals Erfolg haben. Man kann kein Feigling sein.»



Andrew Tate spricht diesen Satz in der Einleitung zu «Inside The Manosphere» aus, der ab heute auf Netflix verfügbar ist.

So wirbt der Dokumentarfilm von Louis Theroux.

Allerdings konnte der Journalist Louis Theroux für seinen allerersten Dokumentarfilm, der von der Streaming-Plattform in Auftrag gegeben wurde, nicht ebendiesen Mann interviewen, der alle anderen inspiriert hat: «Ich glaube, er hätte sehr gerne teilgenommen, aber er hatte wahrscheinlich in letzter Minute Bedenken.»

Die Hauptaufgabe dieses englischen Stars der Gonzo-Recherche bestand genau darin, die Protagonisten «über mehrere Monate» davon zu überzeugen, seinen «grossen Kameras» gegenüberzutreten – so beschreibt es Harrison Sullivan, alias HStikkytokky, am Eingang seines Mietobjekts in Marbella «für 2000 Dollar pro Nacht».



Harrison ist ein 23-jähriger frauenfeindlicher Guru, der jungen Männern erklärt, wie man Geld verdient und kein «Soja-Junge» (engl. soy boy) wird – eine Beleidigung, die vor allem von der extremen Rechten verwendet wird, um Männer zu verspotten, die als schwach und effeminiert gelten.

Hinter seiner Tiktok-Fassade verbirgt sich ein ungesicherter Telegram-Account, über den er Onlyfans-Models mithilfe einer von ihm gekauften Agentur betreut und mehr als 500'000 jungen Abonnenten zweifelhafte Finanztipps gibt.



Der Trailer zum Film: Video: YouTube/Netflix

Wie seine Kollegen in der Manosphere ist HStikkytokky den Mainstream-Medien gegenüber misstrauisch. Und der Empfang bestätigt dies. Vor ihm steht Louis Theroux, der auf den ersten Blick wie ein freundlicher, älterer Onkel wirkt. Doch plötzlich entdecken wir eine wie eine Pistole auf ihn gerichtete Kamera, einen Bodyguard mit muskulösen Oberarmen, eine Influencerin im Bikini und einen Fan – alle sind da, um zu beweisen, dass Harrison eine Autorität auf seinem Gebiet ist.

Der junge Mann ist von Anfang an in der Defensive. Die Atmosphäre ist erdrückend. Die beiden Männer werden sich lange gegenseitig beäugen, bevor sie zum Kern der Sache kommen.



Der introvertierte und ausdruckslose Theroux ist dennoch ein berüchtigter Provokateur, einer der Art, die es wagt, Bemerkungen zu machen und heikle Fragen zu stellen. Eine gute Methode, sein Revier abzustecken und den Gegner in die Defensive zu drängen.



«Du trainierst doch jeden Morgen, oder? Deine Waden sind etwas schwach, nicht wahr?» Louis Theroux gegenüber dem Muskelprotz



Ein Grossteil des Reizes von «Inside the Manosphere» liegt in diesem Aufeinanderprallen von Wertvorstellungen und Umgangsformen zwischen dem Dokumentarfilmer und seinen männlichen Protagonisten. Oftmals fassungslos über das Gehörte, begibt sich Louis Theroux bewusst in unangenehme Situationen und strapaziert seine Geduld aufs Äusserste, etwa wenn er auf die zahlreichen Widersprüche seiner Interviewpartner hinweist.

Ein Beispiel? Harrison sagt zwar offen, dass er mit OnlyFans «Geld scheffelt», unterstützt diese Tätigkeit jedoch nicht. Sollte seine zukünftige Tochter damit beginnen, würde er sie sofort «verstossen» – «weil es widerlich ist».



Dasselbe gilt, wenn sein zukünftiger «Sohn schwul ist». Der Ton ist gesetzt.



Obwohl sich die fünf Protagonisten im selben Umfeld bewegen, gefährliche Macho-Überzeugungen teilen und gleichermassen von Äusserlichkeiten, protzigem Luxus und ihrem eigenen Spiegelbild besessen sind, unterscheiden sich ihre Waffen.

Justin Waller verdiente sein Vermögen in der Geschäftswelt und propagiert einen «echten Mann»-Lifestyle, indem er mit protzigen Autos und engen Anzügen prahlt. Sneako sorgt mit seinen extremen gesellschaftspolitischen Kommentaren regelmässig für Kontroversen. Myron Gaines demütigt Frauen in seinem Podcast «Fresh&Fit».



Ausserdem hatte er im Januar letzten Jahres einen riesigen Skandal ausgelöst, indem er in Miami Beach den Hitlergruss zeigte, und zwar in Anwesenheit von Andrew Tate und... Justin Waller (ja, ihre Welt ist klein).



In der Dokumentation wird Antisemitismus erstaunlich unverhohlen zur Schau gestellt. Die meisten Influencer bekennen sich offen zu der Verschwörungstheorie, Juden würden die Welt heimlich beherrschen.​

Die Frauen in ihrem Leben​

Clevererweise hält Louis Theroux den Frauen, denen er in diesem Treffen von Machos begegnet, wann immer sich die Gelegenheit bietet, sein Mikrofon direkt vor die Nase. Selbst wenn er dabei manchmal einen kräftigen rechten Haken riskiert.



Kurz gesagt, Myron Gaines' Freundin sollte endlich den Mund halten, genau wie die Mitarbeiter seines Podcasts. Justin Wallers Frau scheint die sexistischen Ansichten ihres Mannes auswendig zu rezitieren, obwohl sie ihren Job als Radiologin «geliebt» hat, bevor sie sich nur noch um Haushalt und Kinder kümmern musste.

Justin Waller und Louis Theroux.

Sogar Harrison Sullivans Mutter, die einzige Frau, die es wagte, sich diesem 23-Jährigen entgegenzustellen, der trotz allem in gewalttätigen Radikalismus abglitt. Sie alle behaupten, Frauen «tief zu lieben». Sie alle glauben, Frauen seien dazu geboren, Männern zu gehorchen. Sie alle hatten Kindheiten, die von Abwesenheit und Gewalt geprägt waren, wie Louis Theroux’ Recherchen zeigen.

Sie alle werden versuchen, den bekannten Dokumentarfilmer in ihren sozialen Medien zu diskreditieren, da es ihm gelingt, ihre wahren Persönlichkeiten zu enthüllen. Myron Gaines beispielsweise wird ihn als «übermässig politisch korrekten Typen, der im Sitzen pinkelt» bezeichnen.



«Inside The Manosphere» enthüllt auch die Perversität des Algorithmus, der nach immer extremeren und gewalttätigeren Inhalten giert: «Wenn ich respektvoll und zurückhaltend wäre, würde ich kein Geld verdienen», ist Harrison überzeugt. Er ist auch ehrlich genug, um zuzugeben, dass Geld für ihn Vorrang vor seinen Überzeugungen hat.

Was an dieser Dokumentation letztendlich am meisten auffällt, ist, dass alles darauf hindeutet, diese Menschen als entsetzlich lächerlich und fast schon parodistisch abzutun. Die wenigen Einblicke in die Strassen von New York, Miami und Marbella bestätigen leider, dass diese vier wandelnden Karikaturen einen erschreckenden Einfluss auf junge Männer weltweit ausüben. Von ihren Fans wie Rockstars verfolgt, gelten sie als Vorbilder, Mentoren, lebende Götter.

Oder einfach wie ein Vater, den sie vielleicht nie wirklich hatten.​

Ein eindringlicher, beängstigender und überaus gelungener Film, den insbesondere Eltern junger Jungen unbedingt sehen sollten.​