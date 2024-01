Das ist das Tier des Jahres 2024

So ein natürliches Wegnetz sei in der Schweiz grösstenteils zerstört worden, so Pro Natura. Der Iltis müsse seine Deckung immer wieder verlassen und Strassen passieren. 151 Iltisse wurden 2022 laut Fallwildstatistik überfahren.

Denn damit sich der Jäger, der auf der Roten Liste als «verletzlich» eingestuft ist, in der Schweiz erholen könne, brauche es ein schweizweites Netz der Natur, schrieb Pro Natura in einer Mitteilung vom Mittwoch.

In der Coop-Grossverteilzentrale in Gossau SG ist es am Dienstag zu einem Brand gekommen. Laut Kantonspolizei St.Gallen steht ein technischer Defekt an einem Warenlift als Brandursache im Vordergrund. Ein Mann musste ins Spital gebracht werden wegen Verdachts auf eine leichte Rauchgasvergiftung.