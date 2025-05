Das Epizentrum lag südlich der kleinen Insel Kasos, welche zwischen Kreta und Rhodos liegt. Uni Athen/seismological laboratory

Starkes Erdbeben in Griechenland – Behörden sprechen Tsunamiwarnung für kleine Insel aus

In Griechenland hat die Erde gebebt. Für die kleine Insel Kasos haben die Behörden vor einem möglichen Tsunami gewarnt. Das Beben war in mehreren Ländern in der Region zu spüren.

Menschen auf der Insel Kasos sollten Küstengebiete sofort landeinwärts verlassen, so die Aufforderung der griechischen Behörden. Auf der Insel leben etwa 1000 Menschen.

Das Epizentrum des Erdbebens wurde laut dem Klima- und Umweltministerium südlich der Insel Kasos registriert und erreichte eine Stärke von 6,0 auf der Richterskala. Kasos liegt in der Ägäischen See zwischen Kreta und Rhodos.

Andere Erdbebendienste, zum Beispiel das Deutsche Forschungszentrum für Geowissenschaft GFZ kommen auf noch höhere Messwerte. Die französische Nachrichtenagentur schreibt ebenfalls von einem Messwert von 6,3.

Laut mehreren Berichten, unter anderem von Reuters, war das Erdbeben auch in der Türkei, Syrien, Israel und gar in Ägypten zu spüren. (con)

+++ Update folgt +++