Biden steigt aus dem Rennen aus

US-Präsident Joe Biden will sich laut einem Beitrag auf der Plattform X nicht um eine weitere Amtszeit bewerben. Neben der Nachricht auf seinem persönlichen X-Account, den er für den Wahlkampf nutzt, gab es zunächst keine weitere offizielle Stellungnahme über einen anderen Kanal.

«Es war die grösste Ehre meines Lebens, Ihnen als Ihr Präsident zu dienen», schrieb Biden in einem Brief an die amerikanische Bevölkerung, der am Sonntag auf seinem X-Account veröffentlicht wurde.

«Und obwohl es eigentlich meine Absicht war, eine Wiederwahl anzustreben, bin ich überzeugt, dass es im besten Interesse meiner Partei und des Landes ist, meine Kandidatur zurückzuziehen und mich ganz darauf zu konzentrieren, meine Pflichten als Präsident für den Rest meiner Amtszeit zu erfüllen.»

(rbu/sda/dpa)

Update folgt ...