Biden steigt aus dem Rennen aus – sein Schreiben im Wortlaut

Lassen Sie mich zunächst all jenen meinen tiefsten Dank aussprechen, die so hart an meiner Wiederwahl gearbeitet haben. Ich möchte Vizepräsidentin Kamala Harris dafür danken, dass sie eine aussergewöhnliche Partnerin bei all dieser Arbeit war. Und lassen Sie mich dem amerikanischen Volk meine aufrichtige Anerkennung für das Vertrauen aussprechen, das Sie in mich gesetzt haben. Ich glaube heute, was ich immer geglaubt habe: dass es nichts gibt, was Amerika nicht schaffen kann – wenn wir es gemeinsam tun. Wir müssen uns nur daran erinnern, dass wir die Vereinigten Staaten von Amerika sind.»