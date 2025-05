Sängerin Jill Sobule stirbt im Alter von 66 Jahren

Die US-Sängerin Jill Sobule ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend und berufen sich dabei auf das Management.

US-Sängerin Jill Sobule ist tot. Bild: www.imago-images.de

Sobule sei bei einem Hausbrand am Donnerstagmorgen (Ortszeit) ums Leben gekommen, sagte ihr Sprecher dem Portal «Variety».

Mehrere Medien zitierten aus einem Statement des Managements. Darin heisst es: «Jill Sobule war eine Naturgewalt und eine Verfechterin der Menschenrechte, deren Musik in unsere Kultur eingewoben ist.»

Sobule war unter anderem für das Lied «I Kissed a Girl» aus dem Jahr 1995 bekannt. Dem «Rolling Stone» zufolge war es der erste offen lesbische Song, der es in die Top 20 der Billboard's-Modern-Rock-Charts schaffte. Ebenfalls in den 90ern war sie dem Lied «Supermodel» als Soundtrack für den Film «Clueless – Was sonst!» erfolgreich. Sie veröffentlichte mehrere Alben und EPs. (dab/sda/dpa)