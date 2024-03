Bild: shutterstock/keystone/watson

Kantonale Abstimmung in Bern: Die Resultate zur Verfassungsänderung

Am 3. März 2024 finden im Kanton Bern Abstimmungen statt. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse der kantonalen Vorlage.

Kanton Bern: Dringliche Gesetzgebungen

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass kantonale Behörden auch kurzfristig Gesetze beschliessen können müssen. Bild: keystone

Resultate

Darum geht's: Der Kanton Bern will die Möglichkeit schaffen, dass in Zukunft dringliche Gesetzgebungen verabschiedet werden können. Im Notfall könnte das Parlament so mit einer Zwei-Drittels-Mehrheit Gesetze direkt beschliessen. Viele Kantone verfügen bereits über dieses Instrument und die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig dieses sei. Sowohl der Grosse Rat als auch der Regierungsrat empfehlen die Verfassungsänderung zur Annahme.