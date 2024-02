Darüber stimmen die Kantone am 3. März 2023 – eine Übersicht

Die 13. AHV-Rente erklärt in 160 Sekunden

Die Renteninitiative erklärt in 115 Sekunden

Die Uferinitiative sieht vor, dass die Ufer von Zürcher Gewässern besser zugänglich gemacht und ökologisch aufgewertet werden. Insbesondere am Zürichsee soll ein durchgehender Seeuferweg erstellt werden. Mehr Infos findest du hier .

Die SVP fordert, dass Verantwortliche von unbewilligten Demonstrationen, an denen es zu Ausschreitungen kommt, für den Schaden und die Kosten des Polizeieinsatzes aufkommen müssen. Der Gegenvorschlag sieht eine ähnliche Regelung vor. Mehr Infos findest du hier .

Geplant ist eine Verlängerung der Piste 28. Dadurch sollen die Sicherheitsmargen erhöht werden. Gleichzeitig soll der Flugbetrieb am Abend so pünktlicher werden und weniger Lärm verursachen. Mehr Infos findest du hier .

Die FDP möchte im Kanton Solothurn das Stellenwachstum in der Verwaltung stoppen. Staatliche Vollzeitstellen sollen auf 85 pro Einwohnerinnen und Einwohner begrenzt werden. Mehr Infos findest du hier .

In Luzern wird darüber empfunden, ob ein Sonderkredit für den Neubau und die Sanierung des Ausbildungszentrums in Sempach gewährt werden soll. Mehr Infos findest du hier .

Die SVP möchte die inoffizielle Genfer Hymne «Cé qu'è lainô» in der Kantonsverfassung verankern.

Die Zahl an Unterschriften für eine kantonale Initiative und Referendum soll reduziert werden.

In Genf haben Wahlorganisatoren 40 Tage Zeit, um genügend Unterschriften für ein kantonales Referendum zu sammeln. Nun soll die Frist für Referenden an Ostern ausgesetzt werden.

Genf entscheidet über ein gigantisches Neubauprojekt. In der Nähe des Stadtzentrums in Genf soll ein neuer 230 Hektar grosser Stadtteil mit 120'000 Wohnungen entstehen.

Das Abstimmungscouvert in Genf ist dick. Denn: Der Kanton stimmt über fünf kantonale Vorlagen ab.

In Bern wird darüber abgestimmt, ob das Instrument der dringlichen Gesetzgebung eingeführt wird. Das bedeutet: Gesetzte treten sofort in Kraft, sobald zwei Drittel der Mitglieder des Grossen Rates einwilligen. Viele Kantone verfügen bereits über dieses Instrument. Mehr Infos findest du hier .

Neben den zwei nationalen Vorlagen wird in verschiedenen Kantonen auch über regionale Vorlagen entschieden. Alle Informationen dazu findest du hier.

Der Bundesrat will die islamistische Palästinenserorganisation Hamas für fünf Jahre verbieten, wie Bundesrat Beat Jans an einer Pressekonferenz am Mittwoch erläuterte.