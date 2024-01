Darum geht es: Die Renteninitiative der Jungfreisinnigen geht in die entgegengesetzte Richtung. Die Initianten wollen damit das Rentenalter erst schrittweise auf 66 erhöhen und danach an die Lebenserwartung koppeln. Steigt die Lebenserwartung, steigt auch das Rentenalter.

Am stärksten dagegen sind Wählerinnen und Wähler der FDP, hier würden 52 Prozent mit Nein stimmen. In den Altersklassen zeigt sich ebenfalls ein deutliches Bild: Von den über 65-Jährigen würden 84 Prozent mit Ja stimmen, bei den unter 35-Jährigen nur gerade 52 Prozent.

Das sagen die Umfragen: In der ersten Umfragewelle der Tamedia liegen die Befürworter der Initiative klar vorn. 71 Prozent der Befragten würden für die Vorlage stimmen, nur 28 Prozent dagegen. Am meisten Zustimmung erfährt die Initiative bei SP-Wählerinnen und Wählern. Doch auch von den befragten SVP-Wählern wollen 70 Prozent eine 13. AHV-Rente.

Am 3. März 2024 stimmt die Schweiz gleich über zwei Initiativen zur AHV ab. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein: Die Volksinitiative des Gewerkschaftsbunds für eine 13. AHV-Rente steht für Ausbau, die Renteninitiative der Jungfreisinnigen hingegen will das Rentenalter erhöhen. Das sagen die ersten Umfragen.

Volksinitiative «für ein Verbot des Schlachtens ohne vorherige Betäubung» Komitee: Kantonale Tierschutzvereine von Bern und Aargau sowie Antisemiten Abgestimmt am: 20.08.1893 Inkrafttreten am: 22.12.1893

