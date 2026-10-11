Wenn es um Sicherheit geht, hat die Schweiz nicht nur ausserhalb ihrer Grenzen, sondern auch innerhalb ihres Staatsgebiets viel zu tun. bild: Keystone / Imago, montage watson

Röstibrücke

Die Schweiz rüstet gegen Putin auf, vergisst aber einen anderen Feind

Die Sicherheit der Schweiz hängt nicht allein von einer gut ausgerüsteten Armee ab. Es braucht auch einen entschlossenen Kampf gegen die Mafia, den Drogenhandel und die Geldwäscherei, schreibt unsere Kolumnistin Céline Weber.

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Céline Weber / Franc-parler

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Seit dem Krieg in der Ukraine und den Kriegen im Nahen Osten ist die Sicherheit wenig überraschend wieder zu einem zentralen Thema geworden – insbesondere in Europa, aber auch weltweit. Und wer an Sicherheit denkt, denkt oft an die Armee und die Aufrüstung.

Doch diese Sicht auf die Sicherheit ist kurzsichtig. Eine gut ausgerüstete Armee ist zweifellos ein unverzichtbares Mittel zur Verteidigung. Wir sollten aber nicht ignorieren, was bereits in unserem eigenen Land, in der Schweiz, geschieht.

Röstibrücke Jeden Sonntag lädt watson Persönlichkeiten aus der Romandie ein, um aktuelle Ereignisse zu kommentieren oder ein Thema ins Licht zu rücken, das sonst zu wenig Beachtung findet.



Mit dabei: Nicolas Feuz (Schriftsteller), Anne Challandes (Schweizer Bauernverband), Roger Nordmann (Berater, ehem. SP-Nationalrat), Damien Cottier (FDP), Céline Weber (GLP), Karin Perraudin (Groupe Mutuel, ehem. CVP), Samuel Bendahan (SP), Ivan Slatkine (Verleger) und die QoQa-Otte.

Ein schwieriger, aber notwendiger Kampf

Die Mafia, der Drogenhandel und der Menschenhandel, um nur einige Beispiele zu nennen, machen keinen Bogen um die Schweiz. Sie durchdringen unser Land auf allen Ebenen. Abrechnungen auf offener Strasse und Messerangriffe zwischen rivalisierenden Banden gibt es nicht nur in unseren Nachbarländern. Sie können auch in der Schweiz vorkommen, in unserem Land, in dem alles sauber und ordentlich sein soll. Einige solcher Vorfälle haben wir bereits erlebt.

Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, dass alle Staatsebenen gemeinsam handeln: Gemeinden, Kantone und Bund. Es handelt sich um eine langwierige und schwierige Aufgabe, die mit zahlreichen Hindernissen verbunden, aber unverzichtbar ist. Nehmen wir ein konkretes Beispiel.

Vor einem Jahr starteten die Grünliberalen eine Offensive gegen den Drogenhandel und den Drogenverkauf auf offener Strasse – ein Problem, das zahlreiche Schweizer Städte belastet. Der Kampf gegen den Strassendeal erfordert ein schwieriges Gleichgewicht zwischen Repression und Sozialarbeit. Den einfachen Strassendealer ins Gefängnis zu stecken und den wohlhabenden «Kunden» unbehelligt zu lassen, kostet den Staat viel Geld, löst aber kaum Probleme.

Andererseits ist es oft zum Scheitern verurteilt, Drogendealer, die nichts mehr zu verlieren haben und mit dem Drogenverkauf mehr verdienen, durch soziale Integration in den Arbeitsmarkt eingliedern zu wollen. Was also tun?

Ein grosses politisches Hindernis

Eine Lösung wäre, dem Drogenmarkt die finanzielle Grundlage zu entziehen, indem man weiter oben ansetzt. Die Strassendealer sind nur die Spitze des Eisbergs international tätiger krimineller Unternehmen, die häufig von der Mafia kontrolliert werden. Diese Mafiaorganisationen sind in die Geldwäscherei verwickelt und in der Schweiz bestens vernetzt – selbst innerhalb offizieller Organisationen wie Fedpol.

Laut zahlreicher Experten liegt der Schlüssel zur Bekämpfung dieser Mafiaorganisationen in der Umkehr der Beweislast. Viele unserer Nachbarländer haben bereits vor langer Zeit entsprechende Instrumente eingeführt. Diese ermöglichen es, Vermögenswerte von Personen einzuziehen, wenn deren legale Herkunft nicht nachgewiesen werden kann.

Allerdings nur dann, wenn ernsthafte und übereinstimmende Hinweise auf eine kriminelle Herkunft der Gelder vorliegen. Das muss ausdrücklich betont werden.

Die Schweiz kennt für Einzelpersonen kein solches Instrument und läuft damit Gefahr, noch stärker zu einer Drehscheibe für Geldwäscherei zu werden – und zum Schauplatz von Abrechnungen. Auf dieser Ebene zu handeln, scheint deshalb selbstverständlich. Doch hier scheitert man nicht mehr an den Schwierigkeiten der Bekämpfung vor Ort, sondern am Parlament.

Für zahlreiche Parlamentarier würde eine Umkehr der Beweislast gegen den Rechtsstaat verstossen. Dabei scheinen sie zu vergessen, dass ein Rechtsstaat die ehrlichen Bürger schützen soll und nicht die Mitglieder der organisierten Kriminalität.

Kurz gesagt: Der Kampf ist langwierig und der Weg steinig. Doch für die Sicherheit unseres Landes ist dieser Kampf nicht weniger wichtig als eine funktionierende und gut ausgerüstete Armee.

Céline Weber ist ... ... in Nyon aufgewachsen. Seit 2021 politisiert sie als grünliberale Nationalrätin für den Kanton Waadt im Bundeshaus. Als Energieingenieurin ist sie Vizepräsidentin der Grünliberalen und Unternehmerin im Bereich erneuerbarer Energien. bild: keystone