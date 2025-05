Dieses hochkarätige Debatten-Team kommt zu watson

Weitere Namen werden in den kommenden Monaten dazukommen.

Die Genferin Céline Weber wuchs in Nyon auf und politisiert seit 2021 als grünliberale Nationalrätin für den Kanton Waadt im Bundeshaus. Als Energieingenieurin ist sie Vizepräsidentin der Grünliberalen Partei und Unternehmerin im Bereich erneuerbare Energien.

Die Walliserin Karin Perraudin ist Verwaltungsratspräsidentin der Groupe Mutuel. Zuvor leitete sie als Verwaltungsratspräsidentin die Walliser Kantonalbank und gehörte deren Verwaltungsrat an. Zudem sass sie während acht Jahren als CVP-Abgeordnete im Walliser Kantonsparlament.

Der Lausanner Roger Nordmann war während 20 Jahren SP-Nationalrat und präsidierte die SP-Fraktion in der Bundesversammlung. Er hat drei Bücher zu Klima- und Energiefragen veröffentlicht und ist heute als Berater tätig.

Nicolas Feuz ist Schriftsteller. Er war Untersuchungsrichter in La Chaux-de-Fonds und wurde 2011 zum Staatsanwalt des Kantons Neuenburg ernannt. Für seine Kriminalromane wurde er mehrfach ausgezeichnet.

Der Neuenburger Damien Cottier ist seit 2019 FDP-Nationalrat und aktuell Fraktionspräsident der Partei im Bundeshaus in Bern. Zuvor war er Stabschef von Didier Burkhalter. Ausserdem bekleidet er das Amt des Präsidenten des Schweizerischen Weinbauernverbands sowie von OuestRail.

Samuel Bendahan ist SP-Nationalrat und vertritt seit 2017 den Kanton Waadt. Als Ökonom lehrt er zudem an der Universität Lausanne (UNIL) und an der EPFL.

«Ich bin stolz, dass wir Persönlichkeiten mit derart eindrücklichen Leistungsausweisen für watson gewinnen konnten» , sagt Maurice Thiriet, Publizistischer Leiter Reichweitenportale bei CH Media. Nach drei Jahren explosiven Reichweitenwachstums habe man in der Romandie «als Massenmedium die nötige Wasserverdrängung erreicht, um mit den tonangebenden Meinungsmachern verstärkt in die objektiv relevanten Debatten einzugreifen» .

«So können wir auch ein wenig mithelfen, den Röstigraben zuzuschütten und die Kohäsion zwischen den Sprachregionen in der Willensnation Schweiz zu stärken.»

In Absprache mit den Autorinnen und Autoren wird die Redaktion von watson Beiträge übersetzen und auf der deutschsprachigen Plattform ebenfalls publizieren .

Die Beiträge erscheinen jeweils am Sonntagvormittag auf unserem französischsprachigen Portal . Das Team umfasst hochkarätige Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

watson belebt die Debatten-Landschaft mit einem hochkarätigen Team an Westschweizer Kolumnistinnen und Kolumnisten.

