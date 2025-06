Es gibt nur einen einzigen guten Grund, Kunden zu duzen

Es gibt keine richtige Art und Weise, Kunden anzusprechen. Was zählt, ist die Konsistenz. Alles andere ist nur Theorie. Und Theorie ... ist nicht wirklich mein Ding.

Natürlich ist es nur menschlich, sich zunächst einmal in der Masse der üblichen sozialen Konventionen verlieren zu wollen. Man muss nicht immer versuchen, sich von anderen abzuheben. Vor allem, wenn man ein gewöhnliches Produkt oder eine gewöhnliche Dienstleistung anbietet – wie Klempnerarbeiten oder Korkenzieher.

Es stört mich nicht, wenn man mich wie einen «Kumpel» behandelt, solange dies während der gesamten Erfahrung konsistent ist und ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sich bemüht, eine Lösung für mich zu finden. Was die Form angeht, habe ich das Recht, sie zu mögen oder nicht. Aber letztendlich ist es immer der Service, der darüber entscheidet, ob der Kunde wiederkommt.

Nichts ist schlimmer als eine Diskrepanz zwischen dem, was gesagt wird, und der tatsächlichen Kundenerfahrung.

Ich kann Sie gleich beruhigen: Wir hatten nie die Zeit, in langen, anstrengenden Workshops darüber nachzudenken. Wenn wir unserer Linie treu bleiben wollten, dann gab es einfach keine Alternative.

Bei QoQa stellte sich die Frage nie: Seit dem ersten Tag duzen wir. Punkt. Aber warum diese Entscheidung? Um sich aufzuspielen? Um cool zu wirken? Aus reiner Provokation, oder um es mit diesen Worten zu sagen, die wir in unserem Forum gelesen haben: «wegen einer fragwürdigen Erziehung»?

Jeden Sonntagmorgen lädt watson Persönlichkeiten aus der Romandie ein, um aktuelle Ereignisse zu kommentieren oder ein Thema ins Licht zu rücken, das sonst zu wenig Beachtung findet. So zum Beispiel das Duzen, das in der Romandie Gegenstand einer emotionalen Debatte ist. Mit dabei: Nicolas Feuz (Schriftsteller), Anne Challandes (Schweizer Bauernverband), Roger Nordmann (Berater, ehem. SP-Nationalrat), Damien Cottier (FDP), Céline Weber (GLP), Karin Perraudin (Groupe Mutuel, ehem. CVP), Samuel Bendahan (SP) und die QoQa-Otte.

Wenn es ein altbekanntes Thema in der Geschäftswelt gibt, das schon immer für heftige Diskussionen gesorgt hat (sogar vor dem Internet!), dann ist es das Duzen.

Pascal Meyer, «Chef-Otte» von QoQa, erklärt uns, dass Konsistenz im Zentrum von allem stehen muss, wenn man ein Unternehmen gründet – selbst, und vor allem, beim banalen «Du». Der einzig wichtige Grund in seinen Augen? Authentizität.

