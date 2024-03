Apple macht Wechsel von iPhone zu Android 2025 nutzerfreundlicher

Apple verweigert «Fortnite»-Anbieterin Epic Neustart in Europa

Die Macher des Online-Spiels «Fortnite» haben einen Rückschlag bei ihren Plänen erlitten, in der EU auf das iPhone zurückzukehren. Apple sperrte den dafür vorgesehenen Entwickler-Account. Der US-Konzern betonte, nach früheren Regelverstössen der Entwicklerfirma Epic Games sei vor Gericht sein Recht bestätigt worden, sie von der Plattform zu werfen.



Mit dem Greifen des Digitalgesetzes DMA (Digital Markets Act) muss Apple in der EU seit Donnerstag erstmals zulassen, dass auf dem iPhone auch Anwendungen aus anderen Quellen als dem hauseigenen App Store geladen werden dürfen. Epic will das nutzen, um das seit August 2020 nach einem Regelverstoss aus dem App Store verbannte «Fortnite» in der EU auf das iPhone zurückzubringen.



Die EU-Kommission, die die Einhaltung von DMA-Vorgaben überwacht, forderte bei Apple eine Erklärung des Sachverhalts an, wie die Brüsseler Behörde am Donnerstag mitteilte. Der Konzern äusserte sich nicht zur Anfrage.