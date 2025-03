Apple muss länger an neuer KI-Siri arbeiten

Der iPhone-Konzern Apple braucht länger als geplant für seine verbesserte Assistenzsoftware Siri. Die neuen Funktionen mit Künstlicher Intelligenz (KI) werden erst «im kommenden Jahr» verfügbar sein, teilte eine Apple-Sprecherin der Website «Daring Fireball» mit.

Das Apple-Logo an einer Filiale in New York. Bild: keystone