Mit dem iPhone Duo bringt Apple sein erstes Falt-Smartphone. Bild: Screenshot: YouTube

iPhone Duo: Reparatur kann teuer werden

Das faltbare iPhone Duo kostet mindestens 2000 Franken. Doch auch nach dem Kauf drohen unter Umständen enorme Kosten, wie Apple mitteilt.

Steve Haak / t-online

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Apple hat die Reparaturpreise für das iPhone Duo bekanntgegeben. Wie der Konzern auf seiner Webseite mitteilt, reichen die Kosten von 45 Franken für die Reparatur am Gehäuse bis zu 1500 Franken für sonstige Schäden.



Das teuerste Einzelbauteil ist das innere Faltdisplay: Wer es ohne den Versicherungsschutz AppleCare+ ersetzen lassen muss, zahlt 1000 Franken. Das entspricht der Hälfte des Gerätepreises.

iPhone Duo: Ein neues Falt-Display kostet 1000 Franken. Bild: keystone

Für Schäden am äusseren Display werden 410 Franken fällig, für Schäden am äusseren Display zusammen mit dem Rückglas 530 Franken. Ein Akkuservice (225 Franken) oder die Reparatur der rückseitigen Kamera (250 Franken) sowie der Ersatz des Rückglases allein (170 Franken) sind ebenfalls nicht günstig.



Apple weist darauf hin, dass es sich um Schätzpreise handelt. «Wir werden dein Gerät untersuchen, um die endgültige Servicegebühr zu bestimmen», heisst es. Autorisierte Apple Service Provider könnten eigene Servicegebühren festlegen und einen eigenen Kostenvoranschlag erstellen.



Dass es günstiger geht, zeigt Rivale Samsung mit seinem neuesten Falt-Smartphone: Beim Galaxy Z Fold 8 kostet ein neues Falt-Display 630 Franken, 370 Franken weniger als bei Apple. Ein neues Aussendisplay für das Galaxy Z Fold 8 kostet 210 Franken (200 Franken günstiger als beim iPhone Duo).



Mit AppleCare+ sinken die Preise drastisch

Günstiger sind die Reparaturen mit Apples Geräteversicherung AppleCare+, die Diebstahl- und Verlustschutz beinhaltet. Die Versicherung kostet 20 Franken pro Monat oder 400 Franken für zwei Jahre.



Für Schäden am äusseren Display werden dann 30 Franken fällig, für den Austausch des Innendisplays rund 100 Franken. Auch die Kosten für sonstige Schäden gibt Apple mit 100 Franken über AppleCare+ an.

Das iPhone Duo ist Apples erstes Falthandy und das bislang teuerste iPhone. Das Smartphone ist ungefähr so gross wie ein Reisepass – jeweils auf- und zusammengeklappt mit Displays innen und aussen. Das Topmodell mit 2 Terabyte Speicher kostet 3200 Franken bzw. 3800 Euro. Erscheinen soll das Gerät am 23. Oktober.

Samsungs Galaxy Z Fold 8 im gleichen Format gibt es seit August 2026 ab 1730 Franken. Im Handel ist es aktuell ab rund 1200 Franken zu finden.

