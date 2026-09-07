wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
Digital
Spass

13 Memes, die Apple verblüffend akkurat beschreiben

epa12955856 Apple CEO Tim Cook (L), Tesla CEO Elon Musk (C), U.S. Defense Secretary Pete Hegseth (3-R) and U.S. Treasury Secretary Scott Bessent (R) attend the welcome ceremony for U.S. President Dona ...
Ex-Apple-Chef Tim Cook, Elon Musk und US-Verteidigungsminister Pete Hegseth im Mai in China an der Begrüssungszeremonie von Xi Jinping für Donald Trump.Bild: keystone

13 Memes, die Apple verblüffend akkurat beschreiben

Trump-Flüsterer und China-Versteher Tim Cook hat seinen Chefposten bei Apple nach 15 Jahren geräumt. Der neue starke Mann heisst John Ternus. Ein Rückblick in Meme-Form.
07.09.2026, 07:0407.09.2026, 07:46

Apples Geschäftsmodell unter Tim Cook in einem Meme erklärt

«Klebstoff für 700 Dollar.»
«Klebstoff für 700 Dollar.»

Natürlich fehlt hier noch der Henkel-auf-Tasse-Adapter für nur 99 Dollar.

Warum Apple damit durchkommt

Bild
bild: @designershumor

Warum Tim Cook der beste Verkäufer der Welt war

Bild
bild: Not Jerome Powell

Was Apple perfektioniert hat

«Steuervermeidung hat wohl geholfen.»
«Steuervermeidung hat wohl geholfen.»

Steueroptimierer Tim Cook beglückte die Aktionäre während seiner Ära mit immer neuen Rekordgewinnen und das hat sich auch für ihn ausbezahlt: Er strich 2025 insgesamt 74,3 Millionen US-Dollar ein, wobei der Löwenanteil, 57,5 Millionen Dollar, in Apple-Aktien gezahlt wurde. Der neue Apple-Chef John Ternus wird für das laufende Fiskaljahr 3 Millionen US-Dollar Gehalt bekommen, plus 55 Millionen in Apple-Aktien.

Tech-Milliardär Cook wird künftig als Executive Chairman ein Vergütungspaket in Höhe von 47 Millionen Dollar erhalten – rund doppelt so viel wie die höchsten Einkünfte von anderen geschäftsführenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates in den USA. Dieses extrem hohe Gehalt lässt erahnen, dass Cook weiterhin eine tragende Rolle bei Apple innehaben wird, quasi als Chefdiplomat, um Donald Trump und Xi Jinping gleichermassen bei Laune zu halten.

Oh no!

Bild
bild: @9to5mac

Apple, wenn die EU gegen marktbeherrschende Tech-Konzerne und überrissene App-Store-Gebühren vorgeht

Wie App-Entwickler Apple sehen.
Wie App-Entwickler Apple sehen.

«Hey, ich brauche meine 30 Prozent Gebühren im App Store»

«Weil, ähm, aus Sicherheitsgründen.»

Apple im Kampf gegen EU-Vorschriften vs. Apples Buckelei in China

Bild
bild: macrumors

Wie Apple seine KI-Features bewirbt und wie sie wirklich funktionieren

Bild
bild: reddit

Wie man eine Geldmaschine baut

Bild
Bild: memedroid

Der Unterschied zwischen Mac- und Linux-Nutzern

Bild

Apple-User: «Verdammt, ich muss mir einen neuen Laptop kaufen!»

Linux-User: «Seit 20 Jahren im Einsatz, aber läuft immer noch wie geschmiert.»

Wenn Apple das dünnste iPhone ever baut

Dünn, aber …
Dünn, aber …bild: 9gag

Vor vielen Jahren in der Apple-Firmenzentrale

Bild
bild: reddit

Und zum Schluss: Apples Produkte-Shows (auch als Keynote bekannt) in einem Foto erklärt

Von Apple handverlesene Journalisten, die mit ihren iPads Fotos von einem 1000-Dollar-Monitorständer machen, der wie ein Kunstwerk ausgestellt ist.
Von Apple handverlesene Journalisten, die mit ihren iPads Fotos von einem 1000-Dollar-Monitorständer machen, der wie ein Kunstwerk ausgestellt ist.bild: interwebs

2019 stellte Apple einen Bildschirm für 4999 Dollar vor. Der Ständer dazu wurde für zusätzliche 999 Dollar angepriesen. Präsentiert wurde der bei uns 1099 Franken teure Bildschirmständer übrigens von Cooks Nachfolger, dem neuen Apple-CEO John Ternus

(oli)

Das könnte dich auch amüsieren:

26 Memes für alle, die mit Microsoft-Software arbeiten müssen
26 Memes für alle, die mit Microsoft-Software arbeiten müssen
Einfach 16 Memes und Cartoons, die Linux-Jünger perfekt beschreiben 😉
Einfach 16 Memes und Cartoons, die Linux-Jünger perfekt beschreiben 😉
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Amerikanische Milliardäre und der Techno-Faschismus
1 / 13
Amerikanische Milliardäre und der Techno-Faschismus

Einige der reichsten und mächtigsten Männer aus dem Silicon Valley treiben demokratiefeindliche Machenschaften voran. Der US-Journalist Gil Durán (Bild) prangert in seinem Buch «The Nerd Reich» und einem gleichnamigen Podcast bekannte Akteure an ...
quelle: screenshot: youtube
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erklärvideo Ernährungsinitiative
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Dein Paket ist da! (Es sind die lustigsten Fails der Woche)
Hallo Herbst, hallo lustige Fails!
Wir können es nicht leugnen, der Sommer ist – zumindest gemäss dem heutigen meteorologischen Herbstanfang – vorbei.
Zur Story