Ex-Apple-Chef Tim Cook, Elon Musk und US-Verteidigungsminister Pete Hegseth im Mai in China an der Begrüssungszeremonie von Xi Jinping für Donald Trump. Bild: keystone

13 Memes, die Apple verblüffend akkurat beschreiben

Trump-Flüsterer und China-Versteher Tim Cook hat seinen Chefposten bei Apple nach 15 Jahren geräumt. Der neue starke Mann heisst John Ternus. Ein Rückblick in Meme-Form.

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Apples Geschäftsmodell unter Tim Cook in einem Meme erklärt

«Klebstoff für 700 Dollar.»

Natürlich fehlt hier noch der Henkel-auf-Tasse-Adapter für nur 99 Dollar.

Warum Apple damit durchkommt

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Was Apple perfektioniert hat

«Steuervermeidung hat wohl geholfen.»

Steueroptimierer Tim Cook beglückte die Aktionäre während seiner Ära mit immer neuen Rekordgewinnen und das hat sich auch für ihn ausbezahlt: Er strich 2025 insgesamt 74,3 Millionen US-Dollar ein, wobei der Löwenanteil, 57,5 Millionen Dollar, in Apple-Aktien gezahlt wurde. Der neue Apple-Chef John Ternus wird für das laufende Fiskaljahr 3 Millionen US-Dollar Gehalt bekommen, plus 55 Millionen in Apple-Aktien.



Tech-Milliardär Cook wird künftig als Executive Chairman ein Vergütungspaket in Höhe von 47 Millionen Dollar erhalten – rund doppelt so viel wie die höchsten Einkünfte von anderen geschäftsführenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates in den USA. Dieses extrem hohe Gehalt lässt erahnen, dass Cook weiterhin eine tragende Rolle bei Apple innehaben wird, quasi als Chefdiplomat, um Donald Trump und Xi Jinping gleichermassen bei Laune zu halten.



Apple, wenn die EU gegen marktbeherrschende Tech-Konzerne und überrissene App-Store-Gebühren vorgeht

«Hey, ich brauche meine 30 Prozent Gebühren im App Store»

«Weil, ähm, aus Sicherheitsgründen.»



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bild: reddit

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Und zum Schluss: Apples Produkte-Shows (auch als Keynote bekannt) in einem Foto erklärt Von Apple handverlesene Journalisten, die mit ihren iPads Fotos von einem 1000-Dollar-Monitorständer machen, der wie ein Kunstwerk ausgestellt ist. bild: interwebs

2019 stellte Apple einen Bildschirm für 4999 Dollar vor. Der Ständer dazu wurde für zusätzliche 999 Dollar angepriesen. Präsentiert wurde der bei uns 1099 Franken teure Bildschirmständer übrigens von Cooks Nachfolger, dem neuen Apple-CEO John Ternus …

(oli)