Apple enthüllt die revolutionäre Taucherbrille, äh, Mixed-Reality-Brille «Vision Pro»

Apple hat am Montagabend neue iPhone-Features und weitere Software präsentiert. Beim diesjährigen Auftakt zur Entwicklerkonferenz WWDC war aber eine neuartige Hardware der Star.

Am Montagabend, Punkt 19 Uhr, hat Apple seine Worldwide Developers Conference (WWDC) eröffnet. Und der live im Internet übertragene Event hatte es dieses Jahr in sich.

Nach endlosen Spekulationen und unbestätigten Gerüchten enthüllten die Kalifornier tatsächlich ein Mixed-Reality-Headset. Es sollte ein iPhone-Moment werden.

Apple-Chef Tim Cook sagte, dass die Vision Pro den Menschen neue Formen des «Spatial Computing» näher bringen werde, und er verglich die Produkteinführung mit der Art und Weise, wie das iPhone den Handy-Markt umkrempelte und Smartphones massentauglich machte.

«Vision Pro basiert auf jahrzehntelanger Apple-Innovation und ist um Jahre voraus und anders als alles, was zuvor geschaffen wurde – mit einem revolutionären neuen Eingabesystem und Tausenden bahnbrechender Innovationen.» Tim Cook, Apple-Chef, Milliardär und bekennender Augmented-Reality-Fan

Bob Iger, Chef von Disney, trat während der fast einstündigen Präsentation der Vision Pro auf und nannte sie eine «revolutionäre» Plattform. Er sagte, sie werde es dem Unternehmen ermöglichen, «zutiefst immersive Geschichten» auf eine Art und Weise zu erzählen, die «bisher unmöglich» war. Der hauseigene Streaming-Dienst werde auch verfügbar sein.

Wie bedient man sie?

Apples Mixed-Reality-Brille erfasst kleinste Augenbewegungen und nutzt auch Handbewegungen zur Navigation – ohne externe Controller. Ausserdem soll man das Gerät auch über Sprachanweisungen bedienen können.

Aus Sicherheits- und Datenschutz-Gründen sollen App-Anbieter aber nicht auf die Augenposition der User oder andere persönliche Informationen zugreifen können.

Das Headset verwendet eine einzigartige biometrische Authentifizierungsmethode namens «Optic ID»: Mit den integrierten Kameras wird die Iris des Users gescannt. So lässt sich das Gerät automatisch entsperren, man autorisiert Einkäufe und fügt bei Online-Diensten die erforderlichen Kennwörter ein, ähnlich wie es auch bei der automatischen Gesichtserkennung Face ID funktioniert.

Was sind die wichtigsten Hardware-Features?

Vision Pro verwendet eine Funktion, die Apple «EyeSight» nennt und die anderen Personen die Augen des Trägers oder der Trägerin anzeigt, wenn sich die Person im Augmented-Reality-Modus befindet. Hingegen wird der Brillen-Screen für die Aussenwelt undurchsichtig, wenn sich der User im vollständig immersiven Virtual-Reality-Modus befindet.

Das Headset verfüge über Apples erste 3D-Kamera zur Aufnahme räumlicher Videos und Fotos und kann als «persönliches Kino» mit einem riesigen Bildschirm dienen, der «gefühlt 100 Fuss» breit sei (also rund 30 Meter).

Laut Präsentation bietet Vision Pro eine ultrahohe Auflösung mit mehr Pixeln für jedes Auge als ein 4K-Fernseher – 23 Millionen Bildpunkte auf zwei Displays. Es gebe ein neu entwickeltes Audiosystem für räumliche Wahrnehmung und Active Noise Cancellation (ANC), um unerwünschte Hintergrundgeräusche zu reduzieren oder ganz auszublenden.

Was ist mit Apps?

Auf dem Headset läuft «visionOS», ein von Apple entwickeltes Betriebssystem, das von Grund auf so konzipiert worden sei, dass es die Anforderungen der dreidimensionalen Datenverarbeitung an schnelle Reaktionszeiten erfülle.

Für Software-Interessierte: So ist «visionOS» aufgebaut.

Neben Apples eigenem Streaming-Dienst sollen zum Start auch Apple-Arcade-Spiele (mehr als 100 Titel) verfügbar sein, sowie hunderttausende Apps von Drittanbietern.

Apple sagte, es habe einigen Entwicklern Zugriff auf Vision Pro gewährt, um Apps für das Headset zu erstellen, darunter Microsofts Word und Excel sowie die Planetariums-App Sky Guide. Es soll für Dritt-Entwicklerinnen und -Entwickler relativ einfach möglich sein, ihre bestehenden iPhone- und iPad-Apps auf die neue Plattform zu portieren; Darüber hinaus unterstütze Apples Vision Pro die Unity-Game-Engine, um mit Unity entwickelte 3D-Spieletitel herauszubringen.

Wird das ein Erfolg?

Apple steigt in den Markt ausgerechnet in einem Moment ein, in dem ein kurzlebiger Hype rund um das Geschäft mit virtuellen Welten und Objekten merklich abgeflaut ist.

Vor allem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg setzt auf eine Zukunft, in der sich grosse Teile des Lebens in einer digitalen Welt – dem «Metaverse» – abspielen.

Um das zu unterstreichen, benannte Zuckerberg den Facebook-Konzern in Meta um. Doch trotz Milliarden-Investitionen blieben VR-Brillen (VR als Abkürzung für Virtual Reality) und virtuelle Welten bisher ein Nischengeschäft, das Meta Milliardenverluste einbringt.

Apple will mit seiner Mixed-Reality-Brille einen anderen Weg beschreiten. Und die Reaktionen auf die Vision Pro zeigen, dass der wichtige erste Eindruck geglückt ist.

Was kosten die neuen Macs?

Apple hat am Montagabend die «lokalen Preise der neu angekündigten Produkte in der Schweiz» mitgeteilt.

Macbook Air

M2 MacBook Air 15.3 10C/GPU/8GB/256GB:

CHF 1399.– (Education: 1289.–)

CHF 1399.– (Education: 1289.–) M2 MacBook Air 15.3 10C/GPU/8GB/512GB:

CHF 1619.– (Education: 1509.–)

Mac Pro

Mac Pro (Tower) M2 Ultra 24C/60C GPU/64GB/1TB:

CHF 7199.– (Education: 6789.–)

CHF 7199.– (Education: 6789.–) Mac Pro (Rack) M2 Ultra 24C/60C GPU/64GB/1TB:

CHF 7799.– (Education: 7279.-)

Mac Studio

Mac Studio M2 Max 12C/12C GPU/32GB/512GB:

CHF 2099.– (Education: 1889.–)

CHF 2099.– (Education: 1889.–) Mac Studio M2 Ultra 24C/60C GPU/64GB/1TB:

CHF 4199.– (Education: 3779.–)

Macbook Air (bisher, neue Preise)

M1 MacBook Air 13.3 8C/7C GPU/8GB/256GB:

CHF 1099.– (Education: 999.–)

CHF 1099.– (Education: 999.–) M2 MacBook Air 13.6 8C/GPU/8GB/256GB:

CHF 1199.– (Education: 1089.–)

Schicke uns deinen Input 21:03 Der Preis! 😱 Verfügbarkeit: «Früh im nächsten Jahr» (2024). 20:51 Vision Pro soll das Heimkino revolutionieren Wobei sich die Nutzung nicht auf das eigene Wohnzimmer beschränkt. Und es sind dreidimensionale Wiedergaben möglich. 20:24 Vorhang auf für die «Vision Pro» So sieht die Mixed-Reality-Brille aus: Auf der einen Gehäuseseite ist ein Drehknopf platziert. Personen in der Nähe werden neben den virtuellen Inhalten angezeigt. Damit es nicht zu gruselig aussieht, werden die Augen eingeblendet. Die App-Inhalte lassen sich dreidimensional anordnen. Und so sieht FaceTime mit der Vision Pro aus: Bild: Screenshot: YouTube 20:23 Verfügbarkeit der neuen Software Im Juli gibts die Public-Beta-Versionen. 20:20 watchOS 10 bringt Snoopy Die neue Version des Apple-Watch-Betriebssystems bringt die Kult-Comicfigur auf das Sisplay. 20:07 Neuerungen rund um Audio- und Home-Anwendungen Apple bringt seine Videochat-App FaceTime auf seine Set-Top-Box Apple TV. Die Gesprächspartner lassen sich also auf dem Fernseher einblenden. Und mit «SharePlay» könne man gemeinsam Filme und Serien gucken – inklusive Kameraansicht. 20:00 Neuer Game-Modus für Mac-Computer Mit macOS 14, aka Sonoma, wird ein «Game-Modus» eingeführt, der den Spielfluss verbessern soll und Verzögerungen in Zusammenhang mit Bluetooth-Zubehör (Controller etc.) massiv verringere. Der Game-Modus soll für viele aktuelle Titel verfügbar sein. Die in die Apple-Betriebsysteme integrierte Grafik-Engine Metal 3 erhält einen neuen Portierungsmodus. Damit sollen Games schneller auf den Mac kommen.



Und «Death Stranding» kommt auf den Mac als «Director's Cut». 19:47 Das neue Mac-System heisst wie eine Weinregion Vorhang auf für macOS Sonoma. Apples Marketing-Team hat sich also für eine kalifornische Weinregion entschieden. Und das sind einige der neuen Features: 19:45 iPadOS 17 Apples Software-Chef Craigh Federighi hat die nächste Generation des Tablet-Betriebssystems vorgestellt. 19:39 iOS 17 kommt mit neuer «Journal»-App Die nächste Generation des iPhone-Betriebsystems bringt zahlreiche neue Features und eine Tagebuch-App von Apple. Die «Journal»-App sei dank Ende-zu-Ende-Verschlüsselung absolut sicher, so dass man ihr die privatesten Dingen anvertrauen kann. Weitere Neuerungen:

- Statt «Hey Siri» genügt «Siri», um die Sprachassistentin zu starten.

- Eine neue Stand-by-Funktion macht den iPhone-Bildschirm im Always-On-Querformat quasi zum interaktiven Radiowecker. 19:19 Neuer Mac Studio, neuer M2-Ultra-Chip, neuer Mac Pro Es geht weiter mit neuer Apple-Hardware.



Den neuen Mac Pro mit «Apple Silicon» gibts als Tower oder Rack. Die M2-Chip-Familie erhält Zuwachs: den M2 Ultra. Dann gibts einen neuen Mac Studio: Und hier sind die Specs zum «M2 Ultra». 19:09 Den Anfang macht das neue (grosse) Macbook Air Zum Auftakt der Keynote präsentiert Apple ein neues Macbook Air mit 15,3-Zoll-Bildschirm und M2-Chip (Eigenentwicklung). Preis: ab 1299 US-Dollar. Verfügbarkeit: ab nächster Woche. 18:45 Tim Cook nimmt den Mund sehr voll Der Konzernchef persönlich ist sich nicht zu schade, vor der WWDC-Keynote im Internet die Werbetrommel zu rühren. Via Twitter liess der Apple-Chef am Montagnachmittag verlauten:

«Die WWDC ist immer einer meiner Lieblingsmomente des Jahres – und dieser wird der beste aller Zeiten sein!»



Nun denn, das wird sich schon sehr bald zeigen. 🤓 Bild: Screenshot: Twitter Am Vortag liess sich Tim Cook mit jungen App-Entwicklerinnen und -Entwicklern aus aller Welt fotografieren. Sie sind alle an die WWDC 2023 eingeladen worden.



(Quelle: (Quelle: Twitter 18:05 Das Headset kommt, aber ...



(Quelle: Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo mutmasst bei Twitter, dass Apples Mixed-Reality-Brille zwar heute enthüllt wird, die Lancierung aber erst viel später erfolge: Frühestens im vierten Quartal 2023, vielleicht sogar erst im ersten Quartal 2024 werde sie ausgeliefert. Zudem werde das Gerät nur in vergleichsweise niedrigen Stückzahlen verfügbar sein.(Quelle: Twitter 14:26 Hands-on-Bereich mit gesundheitlichen Risiken



Dieser Hands-on-Bereich befinde sich auf einem Basketballplatz in der Nähe des Fitnesszentrums im Apple Park. Medienvertretern und «einigen Entwicklern» werde aber auch im Steve-Jobs-Theater eine Demovorführung geboten. Der spezielle Hands-on-Bereich bleibe den ganzen kommenden Sommer geöffnet, schreibt Gurman – auf Einladungsbasis.



Die Keynote finde am selben Ort wie letztes Jahr statt, aber es gebe eine Beschattung, um Sonnenbrände zu vermeiden.



Headset nicht für alle geeignet

Apple erwägt laut einem früheren Gurman-Tweet, interessierte Personen mit gewissen Erkrankungen darüber zu informieren, dass sie das Gerät wegen der möglichen gesundheitlichen Auswirkungen von Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) nicht kaufen oder verwenden sollten. Dazu gehörten Menschen mit Morbus Menière, früheren traumatischen Hirnverletzungen, Laut Bloomberg-Journalist Mark Gurman wird es möglich sein, die Reality Pro direkt auf der WWDC auszuprobieren. Apple werde das Headset nicht hinter Glas verstecken, wie es einst beim allerersten iPhone der Fall war. Stattdessen hätten die Kalifornier eine «neue grosse Struktur im Apple Park» aufgebaut, die speziell für das «Hands-on», also das Ausprobieren des Geräts, vorgesehen sei.Dieser Hands-on-Bereich befinde sich auf einem Basketballplatz in der Nähe des Fitnesszentrums im Apple Park. Medienvertretern und «einigen Entwicklern» werde aber auch im Steve-Jobs-Theater eine Demovorführung geboten. Der spezielle Hands-on-Bereich bleibe den ganzen kommenden Sommer geöffnet, schreibt Gurman – auf Einladungsbasis.Die Keynote finde am selben Ort wie letztes Jahr statt, aber es gebe eine Beschattung, um Sonnenbrände zu vermeiden.Apple erwägt laut einem früheren Gurman-Tweet, interessierte Personen mit gewissen Erkrankungen darüber zu informieren, dass sie das Gerät wegen der möglichen gesundheitlichen Auswirkungen von Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) nicht kaufen oder verwenden sollten. Dazu gehörten Menschen mit Morbus Menière, früheren traumatischen Hirnverletzungen, Postkommotionellem Syndrom , Migräne und Schwindel. Bild: AP Das Ur-iPhone im Januar 2007. 14:21 Und hier ein Last-Minute-Gerücht Angeblich wird Apple zur WWDC-Eröffnung einen neuen Mac Studio mit leistungsfähigem Chip (M2 Max und M2 Ultra) vorstellen.



Im Produktspektrum der Kalifornier ist der kompakte Desktop-Rechner zwischen dem Mac Mini und dem Mac Pro angesiedelt. Bild: keystone Das Bild zeigt die im März 2022 lancierte erste Generation. 14:13 Apple-Store «down»



Der Apple Store ist offline, wie immer vor einer Keynote. Aber heute ist es irgendwie - anders … #WWDC23 pic.twitter.com/4Pu9Cln2Ba — Sven Stein (@svenstein) June 5, 2023 Wie vor jeder Produkte-Präsentation üblich, ist Apples Online-Store derzeit nicht verfügbar. Hinter den Kulissen wird die Lancierung neuer Hardware vorbereitet, darunter sehr wahrscheinlich ein grosses Macbook Air (15 Zoll oder mehr).

Wo gibts die Apple-Keynote zu sehen?

Das war die Vorschau: Das solltest du über Apples wichtigste Keynote des Jahres wissen

