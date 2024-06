Sam Altman, Chef von OpenAI, besucht die WWDC-Keynote am Apple-Hauptsitz in Cupertino.

... aber nicht in die Schweiz. Sie kostet in Deutschland 3999 Euro (inkl. Mehrwertsteuer). Vorbestellbar ist sie ab 28. Juni.

Die Mathematik-Funktionen per Apple Pencil sind auch in der Notizen-App von iPadOS 18 verfügbar. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Ausserdem über die iCloud-App auch unter Windows. Zudem lassen sich Apps neu sperren und nur per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung (Face ID) freigeben. Sie können auch in einem speziellen Ordner versteckt werden.

Das Gerücht hat sich bewahrheitet. LastPass und Co. müssen sich warm anziehen. Apple packt die in der iCloud sicher gespeicherten Login-Daten in eine eigene Anwendung.

Ausserdem soll das (kabellose) Zusammenspiel zwischen dem iPhone und dem Mac gestärkt werden. So spiegelt das neue Mac-Betriebssystem zum Beispiel den Bildschirm des iPhones in der Nähe. Diese Funktion bezeichnet Apple als «iPhone Mirroring».

Die Sprachassistentin Siri kann auf natürliche Sprache reagieren – und sie verstehe auch den Kontext, in dem die User eine Frage stellen oder eine Anweisung geben. Zum Beispiel könne man Siri anweisen, die eigene Reisepass-Nummer in der Foto-Mediathek zu suchen, zu kopieren und in eine E-Mail-Nachricht einzufügen.

Nachdem die grossen Konkurrenten Google und Microsoft vorgelegt haben, integriert auch Apple zahlreiche KI-Funktionen in seine Betriebssysteme und Standard-Apps. «Private Cloud Computing» soll die Privatsphäre der User, respektive deren Daten schützen, wenn sie nicht auf dem Gerät selbst, sondern in Apple-Rechenzentren verarbeitet und gespeichert werden.

Emojis lassen sich künftig mittels einem in die Nachrichten-App (und weitere Apps) integrierten KI-Bildgenerator (namens «Image Playground») erstellen. Man beschreibt das gewünschte Sujet in wenigen Worten, das System erstellt das Genmoji. Ausgesprochen: Dschen-Modschi.

Abgesehen von der hauseigenen KI integriert Apple auch ChatGPT in verschiedene Standard-Anwendungen, so dass die User den Marktführer bei der generativen KI optional ausprobieren und verwenden können. Zum Beispiel, um Rezeptvorschläge zu erhalten.

Ganz unbescheiden, nennt Apple seine eigene KI «Apple Intelligence». Damit bringe man «leistungsstarke generative Modelle direkt in den Kern» der iPhones, iPads und Macs. Dies ermöglicht eine Menge neuer Funktionen in Apples nativen Apps, etwa die Möglichkeit, Bilder zu generieren oder Texte zusammenzufassen.

Zur Eröffnung seiner Entwicklerkonferenz WWDC hat Apple am Montagabend neue Software fürs iPhone und Co. präsentiert.

Apple hat einen Satelliten-Notrufdienst fürs iPhone lanciert. In dieser Bildstrecke erfährst du alles Wichtige zur innovativen Funktion, die Leben retten kann, und was das mit Elon Musk zu tun hat.

