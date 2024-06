Hier bei watson. 😉 Im YouTube-Live-Stream. Am Montagabend, 10. Juni 2024, ab 19 Uhr (MESZ).

In den vergangenen Wochen hatten Google und Microsoft bei ihren Entwicklerkonferenzen besonderen Wert darauf gelegt, den Fokus auf KI-Funktionen zu lenken. Microsoft sicherte sich durch einen milliardenschweren Pakt bereits weitreichenden Zugang zu Technologie von OpenAI. Google ergänzt Suchergebnisse in den USA teilweise mit KI-Zusammenfassungen – zu Beginn produzierte die Software allerdings einige Patzer wie die Empfehlung, einen kleinen Stein pro Tag zu essen.

Erweisen sich die KI-Neuerungen als populär, könnte dies beschleunigte Upgrades der Kundschaft zu neuen Geräten auslösen. Das iPhone ist mit Abstand das wichtigste Produkt von Apple. Es bringt mehr als die Hälfte der Erlöse ein – und treibt auch das Geschäft mit Apps und Abos an.

KI auf dem iPhone: Mit diesem «Killer-Feature» will Apple die Konkurrenz ausstechen

Einige Apple-Führungskräfte hätten intern Bedenken geäussert, einen «fremden» Chatbot in das Betriebssystem zu integrieren, aber Apple habe es durchgezogen, weil die Kundschaft diese Art von KI-Technologie angesichts ihrer Verbreitung des Hypes erwarten könnte.

Gemäss der Vorab-Berichterstattung hat Apple einen Vertrag mit OpenAI unterzeichnet, um die ChatGPT-Technologie in iOS 18 zu integrieren, da der Konzern derzeit nicht plane, einen eigenen Chatbot zu entwickeln.

Apple beschränkt den Einsatz von KI in seinen Geräten bislang grösstenteils auf einzelne, auf «Machine Learning» aufbauende Software-Funktionen wie die Verbesserung von Fotos und Videos.

«Es wird eine grosse Sache», versprach Konzernchef Tim Cook zu den WWDC-Plänen am Sonntag bei einem Treffen mit jungen Programmierern.

Apples Sprachassistentin, die im Vergleich zu Chatbots wie ChatGPT inzwischen eher schlicht wirkt, werde dank KI mehr Aufgaben als bisher übernehmen, prognostiziert Gurman. So werde man etwa per Sprachbefehl E-Mails löschen und Fotos bearbeiten können.

Es wird erwartet, dass Apple grosse Sprachmodelle (LLMs) verwendet, um Siri zu trainieren, was theoretisch zu erheblichen Verbesserungen des persönlichen Assistenten führen wird. LLMs sind das Rückgrat beliebter KI-Angebote wie ChatGPT von OpenAI.

‌Unter anderem soll Apple eine eigene Passwörter-App an den Start bringen – also eine direkte Konkurrenz zu Passwort-Managern wie «LastPass».

Hingegen werde an der Keynote keine neue Hardware erwartet, der Fokus liege voll auf der Software.

Bei der hauseigenen WWDC-Konferenz am Sitz der Firma im kalifornischen Cupertino gibt der iPhone-Konzern traditionell einen Ausblick auf Software und Funktionen, die ab Herbst mit neuen Geräte-Generationen eingeführt werden. Diesmal gilt als sicher, dass Künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle spielen wird.

Was wird Apple präsentieren?

Was wird Apple präsentieren?

«Die Entwicklerkonferenz von Apple am Montag wird zeigen, ob der iPhone-Hersteller ein wichtiger Akteur auf dem aufkeimenden Gebiet der künstlichen Intelligenz werden kann. Dies ist ein kritischer Moment für ein Unternehmen, das gezwungen ist, sich an eine neue Ära anzupassen.»

An seiner Entwicklerkonferenz WWDC stellt Apple am Montagabend seine neusten Produkte und Features vor. Dabei dreht sich vieles um die Frage, wie Apple auf den KI-Hype reagiert.

An der Entwicklerkonferenz 2023 stand die Apple Vision Pro (hier mit Konzernchef Tim Cook) im Fokus. Dieses Jahr geht es angeblich nur um Software.

An der Entwicklerkonferenz 2023 stand die Apple Vision Pro (hier mit Konzernchef Tim Cook) im Fokus. Dieses Jahr geht es angeblich nur um Software. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

OpenAI enthüllt Sora: Ein Meilenstein in der KI-generierten Videotechnologie

Was ist das Wertvollste, das du auf deinem Apple-Gerät hast? Sind es Fotos, Chatnachrichten, Sprachmemos, Notizen oder andere Dateien? Und damit zur wichtigsten Frage ...

Was ist das Wertvollste, das du auf deinem Apple-Gerät hast? Sind es Fotos, Chatnachrichten, Sprachmemos, Notizen oder andere Dateien? Und damit zur wichtigsten Frage ...

So aktiviert man die erweiterte iCloud-Verschlüsselung

So aktiviert man die erweiterte iCloud-Verschlüsselung

Hilfsorganisation stoppt Lieferungen via Pier +++ Gantz tritt aus Israels Regierung aus

Botschafter von Eritrea stellt Asylgesuch in der Schweiz – die Sonntagsnews

So stimmte die Schweiz am Sonntag ab – die Schlussresultate

Russland in Charkiw unter Druck – Putin ist ausser sich

Urlaub in Italien: Gefährlicher Feuerwurm breitet sich rasant aus

AfD-Chefin Alice Weidel fällt auf KI-Fake eines Parteikollegen herein 🤦



AfD-Vorsitzende Alice Weidel empört sich über eine vermeintliche Pressemitteilung der deutschen Innenministerin Nancy Faeser zum Anschlag in Mannheim – dabei ist es ein KI-Fake eines «Parteifreundes».

In der Stadthalle in Kirchheimbolanden sprangen die Menschen begeistert auf, um mitten in der Rede Alice Weidel frenetisch Beifall zu klatschen. «Eine Schande!», hatte die AfD-Vorsitzende sich empört. «Widerwärtig», sagte sie mehrfach – und das Publikum stimmte zu.