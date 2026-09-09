Apple-Keynote am Mittwoch mit iPhone Ultra und mehr: die Vorschau

Szene aus der neuen Apple-TV-Serie «Mayday». Bild: keystone

Heute kommt das iPhone Ultra – muss sich die Konkurrenz warm anziehen?

Apple wird am Mittwochabend verschiedene neue Geräte vorstellen, darunter sein allererstes faltbares Smartphone. Hier gibt's vorab alle relevanten Informationen zum wichtigsten Special Event der Kalifornier.

Daniel Schurter Folge mir

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Ab 19 Uhr blickt die Techwelt nach Cupertino. Dort wird Apple seinen grossen Herbst-Event abhalten, der sich traditionsgemäss um neue iPhones dreht.

Geheimhaltung war gestern. Dank intensiv brodelnder Gerüchteküche und detaillierter Leaks wissen wir ziemlich genau Bescheid, was uns am «Special Event» erwartet. Apple betitelt die voraussichtlich rund eineinhalbstündige Veranstaltung mit «Surprise and shine» (Überrasche und strahle).

Die Produkte-Show wird live im Internet übertragen und ist auch bei watson zu sehen. Ausserdem ordnen wir alle wichtigen Ankündigungen journalistisch ein.

Das iPhone Ultra

Das Highlight der heutigen Keynote – zumindest aus Sicht des Unternehmens – ist das «iPhone Ultra» – Apples relativ später Einstieg in den Markt für faltbare Smartphones.

Die Displays: Erwartet wird ein Gerät mit rund 5,5 Zoll grossem Aussendisplay, das sich auf ein 7,8 Zoll grosses Innendisplay aufklappen lässt. Gerüchten zufolge ist es Apple gelungen, die Falz (die sogenannte «Crease») in der Mitte des Hauptbildschirms sichtbar zu reduzieren.

Erwartet wird ein Gerät mit rund 5,5 Zoll grossem Aussendisplay, das sich auf ein 7,8 Zoll grosses Innendisplay aufklappen lässt. Gerüchten zufolge ist es Apple gelungen, die Falz (die sogenannte «Crease») in der Mitte des Hauptbildschirms sichtbar zu reduzieren. Technik und Akku: Unter der Haube arbeiten voraussichtlich Apples neuer A20-Chip und üppige 12 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher (RAM). Um beide Displays zuverlässig mit Strom zu versorgen, soll der Akku auf 5000 bis 5500 Milliamperestunden (mAh) anwachsen.

Unter der Haube arbeiten voraussichtlich Apples neuer A20-Chip und üppige 12 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher (RAM). Um beide Displays zuverlässig mit Strom zu versorgen, soll der Akku auf 5000 bis 5500 Milliamperestunden (mAh) anwachsen. Kameras und Sicherheit: Das Gerät soll zwei Kamera-Linsen auf der Geräte-Rückseite sowie eine Selfie-Kamera besitzen. Ein interessantes Detail: Apple könnte beim iPhone Ultra auf seine Fingerabdruck-Scanner-Technologie «Touch ID» setzen statt die Gesichtserkennung Face ID.

Das Gerät soll zwei Kamera-Linsen auf der Geräte-Rückseite sowie eine Selfie-Kamera besitzen. Ein interessantes Detail: Apple könnte beim iPhone Ultra auf seine Fingerabdruck-Scanner-Technologie «Touch ID» setzen statt die Gesichtserkennung Face ID. Der Preis: Wegen teurerer Bauteile und der explodierten Speicherpreise wird erwartet, dass das iPhone Ultra bei über 2000 US-Dollar startet.

MacRumors zeigt im Video, wie das Foldable aussehen könnte: Video: YouTube/MacRumors

Das Apple-Foldable sei im geöffneten Zustand breiter als hoch und erinnere an ein zusammenklappbares iPad Mini, meint MacRumors. Samsungs kürzlich lanciertes Galaxy Z Fold 8 komme ihm bezüglich Design wohl am nächsten.

Neue Pro-iPhones

Wer das klassische Design bevorzugt, dürfte auf das iPhone 18 Pro und das 18 Pro Max gespannt sein. Apple erfindet das Rad hier nicht neu, sondern liefert erneut nur gezielte Verbesserungen gegenüber den Vorjahresmodellen.

Minimal mehr Platz auf dem Display: Die «Dynamic Island» genannte ovale Aussparung im obersten Bereich des Touchscreens soll etwas kleiner ausfallen.

Die «Dynamic Island» genannte ovale Aussparung im obersten Bereich des Touchscreens soll etwas kleiner ausfallen. Neue Kameras: Die Pro-Modelle erhalten voraussichtlich Kameras mit variabler Blende. Dadurch können die Linsen in dunklen Umgebungen mehr Licht einfangen – ganz ähnlich wie bei klassischen Fotokameras.

Die Pro-Modelle erhalten voraussichtlich Kameras mit variabler Blende. Dadurch können die Linsen in dunklen Umgebungen mehr Licht einfangen – ganz ähnlich wie bei klassischen Fotokameras. Mehr Rechenleistung: Auch hier kommt die neue Chip-Eigenentwicklung A20 zum Einsatz. Hinzu kommt Apples hauseigenes C2-Modem, das sowohl die Mobilfunkleistung als auch den Datenschutz verbessern soll.

Auch hier kommt die neue Chip-Eigenentwicklung A20 zum Einsatz. Hinzu kommt Apples hauseigenes C2-Modem, das sowohl die Mobilfunkleistung als auch den Datenschutz verbessern soll. Neue iPhone-Farben: Neben Schwarz und Hellgrau soll es neue Farbtöne wie «Dark Cherry» (Dunkelkirsche) und «Sky Blue» (Himmelblau) geben.

Neben Schwarz und Hellgrau soll es neue Farbtöne wie «Dark Cherry» (Dunkelkirsche) und «Sky Blue» (Himmelblau) geben. Der Preis: Die Einstiegspreise dürften bei 1300 US-Dollar (iPhone Pro) bzw. 1400 Dollar (Pro Max) liegen.

Was ist mit bezahlbaren iPhones?

Apple rückt offenbar bei seiner wichtigsten Gerätekategorie von reinen Herbst-Lancierungen ab. Das reguläre iPhone 18, ein günstiges iPhone 18e und das besonders dünne iPhone Air 2 sollen erst im Frühjahr 2027 erscheinen. Dies will der US-Techjournalist Mark Gurman (Bloomberg) erfahren haben, der hervorragende Insider-Kontakte in Cupertino hat.

PS: Laut Gurman plant Apple zum 20. Geburtstag des iPhones im kommenden Jahr ein drastisches Redesign mit dem iPhone 20 Pro. Erwartet wird ein fast randloses Display mit gebogenem Glas, das sich über die Gehäusekanten wölbt.

Apple Watch

Auch am Handgelenk tut sich einiges.

Die Apple Watch Series 12 bringt ein starkes Upgrade bezüglich «Innenleben» mit.

KI-Chip: Apples neuer S11-Chip wird das Herzstück der Smartwatch. Es ist der erste Prozessor, der während Apples grosser KI-Offensive erscheint. Sprich: Neue nützliche KI-Funktionen sind sehr wahrscheinlich.

Apples neuer S11-Chip wird das Herzstück der Smartwatch. Es ist der erste Prozessor, der während Apples grosser KI-Offensive erscheint. Sprich: Neue nützliche KI-Funktionen sind sehr wahrscheinlich. Gesundheit: Ein neuer «Always-on»-Herzfrequenzsensor soll noch präzisere Gesundheitsdaten liefern.

Ein neuer «Always-on»-Herzfrequenzsensor soll noch präzisere Gesundheitsdaten liefern. Material: Fans edler Materialien dürften aufatmen – die Keramik-Version der Apple Watch feiert wohl ihr Comeback in den Farben Weiss und Dunkelgrau.

Für Extremsportler und Outdoor-Fans steht die leicht verbesserte Apple Watch Ultra 4 in den Startlöchern:

Hardware: Optisch soll sich die Sport-Smartwatch stark am Vorgängermodell Ultra 3 orientieren. Es sollen der leistungsstärkere S12-Chip und der neue Always-on-Herzfrequenzsensor wie bei der Series 12 verbaut sein.

Das war's schon?

Neben den grossen Zugpferden könnte Apple unter Führung des neuen CEOs John Ternus den Abend nutzen, um weitere Produkte vorzustellen oder voranzukündigen.

Das erste Smart-Home-Display: Apple könnte seinen allerersten «Home Hub» vorstellen. Gerüchten zufolge handelt es sich um ein Gerät mit 7-Zoll-Bildschirm, Kamera und Bewegungssensoren, das von «Siri AI» gesteuert wird.

Apple könnte seinen allerersten vorstellen. Gerüchten zufolge handelt es sich um ein Gerät mit 7-Zoll-Bildschirm, Kamera und Bewegungssensoren, das von «Siri AI» gesteuert wird. Weitere Hardware-Upgrades: Auch ein neues Apple TV 4K, ein HomePod Mini mit schnellerem Prozessor oder die fünfte Generation der Bluetooth-Ohrstöpsel AirPods gelten als mögliche Kandidaten für die Keynote.

Was ist mit neuen Macs und iPads?

Tatsächlich kursieren Gerüchte über weitere Apple-Produkte, die noch vor Ende 2026 auf den Markt kommen sollen, darunter ein iPad Mini mit OLED-Display, also besserer Darstellung. Aber wahrscheinlich werden sie erst an einer zweiten Veranstaltung im Oktober oder November vorgestellt.

Neue Chips: Für den Mac Mini, iMac und Mac Studio stehen M5-Upgrades an. 2027 sollen neue MacBook Airs und performantere iPad Pros mit M6-Chip folgen.

Für den Mac Mini, iMac und Mac Studio stehen M5-Upgrades an. 2027 sollen neue MacBook Airs und performantere iPad Pros mit M6-Chip folgen. Macbook mit Touchscreen: Das «MacBook Ultra» soll laut Mark Gurman das erste Apple-Notebook mit OLED-Touchscreen werden. Passend dazu dürfte das Betriebssystem macOS 27 Touch-Eingaben unterstützen.

Die Keynote im Video

Am Mittwoch, 9. September, um 19.00 Uhr (MEZ) geht es los. Den Live-Stream gibt es gleich hier bei watson. Und dazu eine Zusammenfassung mit allem Wichtigen.

Was ist mit der neuen iPhone-Software?

Die Veröffentlichung der nächsten Generation aller wichtigen Apple-Betriebssysteme steht bevor: iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 und macOS 27 «Golden Gate».

Besitzer kompatibler iPhones, iPads, Macs und Apple Watches können die entsprechenden System-Updates kostenlos installieren, sobald Apple sie veröffentlicht.

Basierend auf den bisherigen Veröffentlichungszeiträumen könnten iOS 27 und weitere Updates bereits am 14. September erscheinen, prognostiziert MacRumors.