Digital-News

Instagram stösst Facebook laut neuer Umfrage vom Thron

Mehr «Digital»

Instagram hat in der Schweiz betreffend Anzahl der Nutzenden erstmals Facebook als beliebteste Social-Media-Plattform abgelöst. Das Medium mit der grössten Reichweite blieb aber laut einer neuen Studie das Fernsehen.

Facebook hat in der Schweiz nicht mehr so viele Nutzende wie Instagram. Bild: keystone

Rund 6.3 Millionen Personen ab 15 Jahren (93 Prozent dieser Bevölkerungsgruppe) schauen in der Schweiz zumindest gelegentlich fern, 4.2 Millionen davon tun dies gar täglich, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Digimonitor der Interessengemeinschaft elektronische Medien (Igem) und der Werbemedienforschung Wemf hervorging. An zweiter Stelle betreffend Reichweite liegt das Radio mit 6.1 Millionen Nutzerinnen und Nutzern ab 15 Jahren.

Hoch im Kurs sind nach wie vor Social-Media-Plattformen. Rund 72 Prozent nutzen zumindest gelegentlich eine solche Plattform. Das ist ein Prozentpunkt mehr als bei der Befragung im Vorjahr. Während Instagram bei den 15- bis 24-Jährigen bereits 2017 Facebook als beliebteste Plattform abgelöst hatte, ist die Bilder-Plattform nun auch gesamthaft die Nummer 1. (saw/sda)