Musks X schränkt Transparenz bei «Likes» ein

Bei Twitter waren «Likes» grundsätzlich offen sichtbar. Das hatte auch schon einige Nutzer in Bedrängnis gebracht, wenn sie das Herz-Symbol unter problematischen oder unangebrachten Tweets anklickten. Zugleich wurde die Funktion oft auch einfach nur als Lesezeichen verwendet. Einige Nutzer kritisierten nach der Ankündigung, weniger Transparenz bei den «Likes» könne verschleiern, wenn automatisierte Bots versuchen sollten, Beiträge auf der Plattform prominenter sichtbar zu machen. (saw/sda/awp/dpa)

Nur noch dem Autor eines Posts bei X werde weiterhin angezeigt, welchen Nutzern er gefiel, kündigte der Nachfolgedienst von Twitter am Dienstag an. Zudem werde man als Nutzer weiterhin die eigenen «Likes» sehen können. X begründete die Änderung mit einem besseren Schutz der Privatsphäre.

Elon Musk nimmt einige Änderung an X vor.

Elon Musk nimmt einige Änderung an X vor. Bild: keystone

