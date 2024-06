X wird offiziell zur Pornoplattform

Wie das IT-Magazin «Golem» in einem Artikel bemerkt, unterliege X in der Europäischen Union den Vorgaben des Gesetzes über digitale Dienste (Digital Services Act/DSA). In diesem Zusammenhang habe die EU bereits mehrere Pornoplattformen dazu aufgefordert, die DSA-Vorgaben einzuhalten, heisst es. Insbesondere die Pflicht, Minderjährigen durch geeignete technische Massnahmen den Zugang zu pornografischen Inhalten zu verwehren.

Nutzer unter 18 Jahren oder «Zuschauer, die in ihrem Profil kein Geburtsdatum angeben, können markierte Inhalte nicht per Klick anzeigen», heisst es weiter.

Elon Musks soziales Netzwerk X macht dem Erotik-Portal OnlyFans Konkurrenz. Bisher waren Inhalte für Erwachsene in den Richtlinien des Unternehmens weder verboten noch erlaubt. Das ändert sich jetzt: Mit den neuen Regelungen, die X am vergangenen Wochenende veröffentlicht hat, dürfen Nutzer «Darstellungen von nicht jugendfreier Nacktheit oder sexuellem Verhalten» nun offiziell teilen.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris kommt an den Ukraine-Friedensgipfel in der Schweiz

Darum sollten sich nicht nur WoW-Veteranen auf «The War Within» freuen

«World of Warcraft: The War Within» läutet die sogenannte Weltenseelen-Saga ein und noch in diesem Jahr sollen WoW-Fans in den Tiefen von Azeroth neue Abenteuer erleben können. Wir haben bereits einige Stunden in der neuen Welt verbringen dürfen.

Zwanzig Jahre nach dem Start von «World of Warcraft», dem wohl bekanntesten Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, kurz MMORPG, bringt Blizzard nun die zehnte Erweiterung heraus. Sie unterteilt sich in drei Teile: «The War Within», «Midnight» und «The Last Titan» und bereits auf der Blizzcon im vergangenen Jahr wurden einige Details bekannt gegeben, die wir jetzt in einem mehrstündigen Hands-on zum Grossteil austesten durften.