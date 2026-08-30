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17 Beweise, dass man fast überall eine Solaranlage bauen kann

Dieses denkmalgeschützte Bauernhaus von 1813 in Münsingen BE erreicht mit der Photovoltaikanlage eine Eigenenergieversorgung von 142 % pro Jahr.
Dieses denkmalgeschützte Bauernhaus von 1813 in Münsingen BE erreicht mit der Photovoltaikanlage eine Eigenenergieversorgung von 142 % pro Jahr.bild: © Schweizer Solarpreis 2023

Einfach 17 Bilder von geilen Solaranlagen

30.08.2026, 05:05
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Wenn dir eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu langweilig ist

Mit ihren Panels folgt die Smartflower stets der Sonne.
Mit ihren Panels folgt die Smartflower stets der Sonne.bild: watson

Wenn die Kirchensteuer sinnvoll eingesetzt wurde

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bild: reddit

Wenn sogar dein Gartentisch Energie liefert

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bild: @balkonsolar

Und wenn man den Solartisch gerade nicht zum Essen braucht:

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bild: tff-forum / Madders

Wenn du einen wirklich nützlichen Zaun willst

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bild: gemenergyanalytics

Und ein Solarzaun kann sogar richtig gut aussehen!

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bild: @DerClue

Na, findest du die Photovoltaikanlage?

Das Bild zeigt ein historisches Verwaltungsgebäude in La Tour-de-Peilz VD mit einer integrierten, farblich an die Ziegel angepassten Photovoltaikanlage.
Das Bild zeigt ein historisches Verwaltungsgebäude in La Tour-de-Peilz VD mit einer integrierten, farblich an die Ziegel angepassten Photovoltaikanlage. bild: © 3S Swiss Solar Solutions ag

Und nun: Solarfensterläden

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bild: @helionauten

Auch eine Solarfassade kann unauffällig sein

Bei diesem Mehrfamilienhaus in Buochs sind die mattschwarzen Solarmodule in die Fassade integriert.
Bei diesem Mehrfamilienhaus in Buochs sind die mattschwarzen Solarmodule in die Fassade integriert. bild: © BE Netz ag

Einfach ein kleines Balkonkraftwerk

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bild: @MSeitl

Wenn es ein Bisschen mehr sein darf

Dieses Mehrfamilienhaus von 1974 in Fahrwangen (AG) erreicht einen Eigenversorgungsgrad von 315 Prozent nachdem es 2022 energetisch totalsaniert wurde.
Dieses Mehrfamilienhaus von 1974 in Fahrwangen (AG) erreicht einen Eigenversorgungsgrad von 315 Prozent nachdem es 2022 energetisch totalsaniert wurde.bild: Wirz Group AG / wikipedia CC BY-SA 4.0

Ein Hochhaus ist auch ein Solarkraftwerk

Das Bild zeigt den Wohnturm Tour C2 in Meyrin bei Genf. Das Hochhaus wurde 2018 erstellt.
Das Bild zeigt den Wohnturm Tour C2 in Meyrin bei Genf. Das Hochhaus wurde 2018 erstellt.bild: via @SchwanderMurphy

Wenns noch ein bisschen mehr sein darf

Der Green Datacenter Campus in Lupfig (AG). Ein Teil des Stromverbrauchs für das Rechenzentrum wird aus der eigenen Solarstromproduktion gedeckt.
Der Green Datacenter Campus in Lupfig (AG). Ein Teil des Stromverbrauchs für das Rechenzentrum wird aus der eigenen Solarstromproduktion gedeckt. bild: green

Da geht noch mehr! Die leistungsstärkste Solaranlage der Schweiz auf einem einzelnen Gebäude

IMAGE DISTRIBUTED FOR AMAG GROUP AG FOR EDITORIAL USE ONLY - Installation photovoltaÔque ‡ Domdidier. // Weiterer Text ueber ots und http://presseportal.ch/fr/pm/100001252/100940326 (obs/AMAG Group AG ...
Das Solarkraftwerk auf dem Dach des Aldi-Verteilzentrums in Domdidier FR besteht aus 21’742 Solarmodulen.Bild: keystone

Die aktuell leistungsstärkste PV-Anlage auf dem Dach eines einzelnen Gebäudes in der Schweiz befindet sich seit Ende März 2026 auf dem Distributionszentrum von Aldi in Domdidier, Kanton Freiburg. Das neue Solarkraftwerk verfügt über eine Leistung von 10 Megawatt Peak und soll jährlich rund acht Gigawattstunden Solarstrom produzieren. Das entspricht dem Strombedarf von etwa 2650 Drei-Personen-Haushalten.

Solaranlage auf dem Bahngleis? Warum nicht!

KEYPIX - Un ouvrier installe la premiere centrale solaire amovible sur voie ferree ouverte au trafic de l&#039;entreprise Sun Ways le mardi 22 avril 2025 a Buttes dans la commune de Val-de-Travers. (K ...
In Buttes im Kanton Neuenburg wurde 2025 die erste Solaranlage auf einem Bahngleis in der Schweiz eingeweiht. Bild: KEYSTONE

Und auf der Autobahnüberdachung sowieso

Solaranlage auf der Autobahnüberdachung Stansstad
Die 490 Meter lange Autobahnüberdachung in Stansstad (NW) dient dem Lärmschutz und deckt rund 17 Prozent des Strombedarfs der Stansstader Bevölkerung.
Bild: bild: © Plan E AG

Ein Solarpark auf einem Stausee im Kanton Wallis

Wasser- und Solarkraftwerk in einem: Der schwimmende Solarpark auf einem alpinen Stausee entstand 2019 in der Walliser Gemeinde Bourg-Saint-Pierre.
Wasser- und Solarkraftwerk in einem: Der schwimmende Solarpark auf einem alpinen Stausee entstand 2019 in der Walliser Gemeinde Bourg-Saint-Pierre.bild: © romande energie / valentin flauraud

Derweil in China

Solar carport
Bild: Moment RF / getty images

Und zum Schluss: Ausgediente Satellitenschüssel wird zur Solaranlage

Europe&#039;s first solar installation in former satellite dishes is pictured during the inauguration of the solar innovation project at the Leuk Teleport &amp; Data Centre (TDC) this Tuesday, Novembe ...
Bild: KEYSTONE
Europe&#039;s first solar installation in former satellite dishes is pictured during the inauguration of the solar innovation project at the Leuk Teleport &amp; Data Centre (TDC) this Tuesday, Novembe ...
Die ungenutzten Satellitenschüsseln werden für die Stromversorgung des Rechenzentrums von Leuk TDC verwendet.Bild: KEYSTONE

In Leuk VS wurden 2022 erstmals in Europa Solarpanels in alten, stillgelegten Satellitenschüsseln angebracht. Die Paneele sind im Inneren der Antennen installiert, wo die Strahlung am stärksten ist. Die Antennen richten sich flexibel zur Sonne aus und produzieren dadurch mehr Strom als herkömmliche Solaranlagen.

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quelle: keystone / ennio leanza
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Video: srf
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