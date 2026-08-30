Einfach 17 Bilder von geilen Solaranlagen
Wenn dir eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu langweilig ist
Wenn die Kirchensteuer sinnvoll eingesetzt wurde
Wenn sogar dein Gartentisch Energie liefert
Und wenn man den Solartisch gerade nicht zum Essen braucht:
Wenn du einen wirklich nützlichen Zaun willst
Und ein Solarzaun kann sogar richtig gut aussehen!
Na, findest du die Photovoltaikanlage?
Und nun: Solarfensterläden
Auch eine Solarfassade kann unauffällig sein
Einfach ein kleines Balkonkraftwerk
Wenn es ein Bisschen mehr sein darf
Ein Hochhaus ist auch ein Solarkraftwerk
Wenns noch ein bisschen mehr sein darf
Da geht noch mehr! Die leistungsstärkste Solaranlage der Schweiz auf einem einzelnen Gebäude
Die aktuell leistungsstärkste PV-Anlage auf dem Dach eines einzelnen Gebäudes in der Schweiz befindet sich seit Ende März 2026 auf dem Distributionszentrum von Aldi in Domdidier, Kanton Freiburg. Das neue Solarkraftwerk verfügt über eine Leistung von 10 Megawatt Peak und soll jährlich rund acht Gigawattstunden Solarstrom produzieren. Das entspricht dem Strombedarf von etwa 2650 Drei-Personen-Haushalten.
Solaranlage auf dem Bahngleis? Warum nicht!
Und auf der Autobahnüberdachung sowieso
Ein Solarpark auf einem Stausee im Kanton Wallis
Derweil in China
Und zum Schluss: Ausgediente Satellitenschüssel wird zur Solaranlage
In Leuk VS wurden 2022 erstmals in Europa Solarpanels in alten, stillgelegten Satellitenschüsseln angebracht. Die Paneele sind im Inneren der Antennen installiert, wo die Strahlung am stärksten ist. Die Antennen richten sich flexibel zur Sonne aus und produzieren dadurch mehr Strom als herkömmliche Solaranlagen.