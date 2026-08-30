Dieses denkmalgeschützte Bauernhaus von 1813 in Münsingen BE erreicht mit der Photovoltaikanlage eine Eigenenergieversorgung von 142 % pro Jahr. bild: © Schweizer Solarpreis 2023

Einfach 17 Bilder von geilen Solaranlagen

Oliver Wietlisbach Folge mir

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Wenn dir eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu langweilig ist

Mit ihren Panels folgt die Smartflower stets der Sonne. bild: watson

Wenn die Kirchensteuer sinnvoll eingesetzt wurde

Wenn sogar dein Gartentisch Energie liefert



Und wenn man den Solartisch gerade nicht zum Essen braucht:

Wenn du einen wirklich nützlichen Zaun willst

Und ein Solarzaun kann sogar richtig gut aussehen!

Na, findest du die Photovoltaikanlage?

Das Bild zeigt ein historisches Verwaltungsgebäude in La Tour-de-Peilz VD mit einer integrierten, farblich an die Ziegel angepassten Photovoltaikanlage. bild: © 3S Swiss Solar Solutions ag

Und nun: Solarfensterläden

Auch eine Solarfassade kann unauffällig sein

Bei diesem Mehrfamilienhaus in Buochs sind die mattschwarzen Solarmodule in die Fassade integriert. bild: © BE Netz ag

Einfach ein kleines Balkonkraftwerk

Wenn es ein Bisschen mehr sein darf

Ein Hochhaus ist auch ein Solarkraftwerk

Das Bild zeigt den Wohnturm Tour C2 in Meyrin bei Genf. Das Hochhaus wurde 2018 erstellt. bild: via @SchwanderMurphy

Wenns noch ein bisschen mehr sein darf

Der Green Datacenter Campus in Lupfig (AG). Ein Teil des Stromverbrauchs für das Rechenzentrum wird aus der eigenen Solarstromproduktion gedeckt. bild: green

Da geht noch mehr! Die leistungsstärkste Solaranlage der Schweiz auf einem einzelnen Gebäude

Das Solarkraftwerk auf dem Dach des Aldi-Verteilzentrums in Domdidier FR besteht aus 21’742 Solarmodulen. Bild: keystone

Die aktuell leistungsstärkste PV-Anlage auf dem Dach eines einzelnen Gebäudes in der Schweiz befindet sich seit Ende März 2026 auf dem Distributionszentrum von Aldi in Domdidier, Kanton Freiburg. Das neue Solarkraftwerk verfügt über eine Leistung von 10 Megawatt Peak und soll jährlich rund acht Gigawattstunden Solarstrom produzieren. Das entspricht dem Strombedarf von etwa 2650 Drei-Personen-Haushalten.



Solaranlage auf dem Bahngleis? Warum nicht!

In Buttes im Kanton Neuenburg wurde 2025 die erste Solaranlage auf einem Bahngleis in der Schweiz eingeweiht. Bild: KEYSTONE

Und auf der Autobahnüberdachung sowieso

Ein Solarpark auf einem Stausee im Kanton Wallis

Wasser- und Solarkraftwerk in einem: Der schwimmende Solarpark auf einem alpinen Stausee entstand 2019 in der Walliser Gemeinde Bourg-Saint-Pierre. bild: © romande energie / valentin flauraud

Derweil in China

Bild: Moment RF / getty images

Und zum Schluss: Ausgediente Satellitenschüssel wird zur Solaranlage

Bild: KEYSTONE

Die ungenutzten Satellitenschüsseln werden für die Stromversorgung des Rechenzentrums von Leuk TDC verwendet. Bild: KEYSTONE

In Leuk VS wurden 2022 erstmals in Europa Solarpanels in alten, stillgelegten Satellitenschüsseln angebracht. Die Paneele sind im Inneren der Antennen installiert, wo die Strahlung am stärksten ist. Die Antennen richten sich flexibel zur Sonne aus und produzieren dadurch mehr Strom als herkömmliche Solaranlagen.

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