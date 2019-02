Digital

«Apex Legends»: Dieser Shooter will Fortnite vom Thron stossen



Der beliebte Battley-Royale-Shooter «Fortnite» hat Konkurrenz: Vor wenigen Tagen kam «Apex Legends» auf den Markt. Bereits jetzt hat das Game «Fortnite» in einige Bereichen überholt.

In der Gaming-Welt erntet ein neues Spiel gerade viel Aufmerksamkeit: «Apex Legends». Der Battle-Royale-Shooter erschien am 4. Februar und wird von manchen Fachmedien als ernstzunehmende Konkurrenz zu «Fortnite» gesehen. Die Zahlen zeigen: Die These scheint berechtigt.

So zählte «Apex Legends» laut dem Fachmagazin «GameStar» innerhalb von drei Tagen zehn Millionen Spieler. Fortnite hatte für diesen Rekord zwei Wochen gebraucht. Laut «Zeit Online» gucken bis zu 300'000 Menschen auf der Streaming-Plattform «twitch.tv» Videos zu dem Game. Das sei dreimal so viel wie «Fortnite».

Battle Royale wie in «Fortnite»

Bei «Apex Legends» handelt es sich um einen Shooter mit Battle-Royale-Modus, so wie «Fortnite» oder «PUBG» (Playerunknown's Battleground). Dabei tritt eine grosse Zahl von Spieler gleichzeitig gegeneinander an. Mehr zu diesem Spielprinzip lesen Sie hier .

In Gegensatz zu «Fortnite» oder «PUBG» kämpfen in «Apex Legends» die Spieler immer in Dreier-Teams. Bis zu 60 Spieler treten dabei auf einer Karte gegeneinander an. Das Spiel ist im Universum des Games «Titanfall» angesiedelt. Allerdings fehlen die namensgebenden «Titanen». Dafür stehen den Spielern acht Figuren aus dem «Titanfall»-Unversum als Charaktere zur Verfügung. Diese bieten verschiedene Spezialfähigkeiten, die im Game eingesetzt werden können.

Die Besonderheit ist das Ping-System

Ein besonderes Merkmal von «Apex Legends» ist das Kommunikationssystem: Ein Spieler kann seine Teamkameraden durch ein Ping-System vor Gefahren warnen oder auf bestimmte Dinge aufmerksam machen. Durch eine Kombination von Befehlen können Spieler dabei auch komplexe Dinge mitteilen, schreibt das Fachmagazin «GameStar».

In vielen anderen Games müssen Spieler tippen oder ein Headset nutzen, um sich zu unterhalten. Durch das Ping-System will «Apex Legends» das Teamwork für alle Spieler vereinfachen.

Ein Spiel für zehn Jahre

Ob der Erfolg von «Apex Legends» anhält, lässt sich jetzt nicht sagen. In einem Interview betonte Design Director Mackey McCandlish, dass «Apex Legends» ein Spiel für die nächsten zehn Jahre sein soll.

Das Spiel ist für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich. «Apex Legends» folgt einem Free-2-Play-Modell. Das bedeutet, dass sich das Spiel an sich kostenlos erhältlich ist. Spieler können aber für echtes Geld Gegenstände im Game erwerben.

