Swisscom senkt Roamingpreise deutlich – so viel kosten die neuen Datenpakete

Der Nachteil sei allerdings, dass die Datenpakete jeweils nur in einem einzelnen Land gültig seien. Für Leute, die mehrmals im Jahr in mehreren europäischen Ländern unterwegs seien, seien Zonenpakete einfacher zu nutzen. Damit würden auch weniger Datenvolumina verfallen als bei Datenpaketen für einzelne Länder, sagte Beyeler.

«Bei über 200 Destinationen in der Welt kommen damit die Kunden in sehr vielen Ländern gut weg», sagte Beyeler. Die neuen Roamingpreise seien im Vergleich zur Schweizer Konkurrenz sehr günstig. Es stelle sich sogar die Frage, ob sich der Aufwand für den Kauf von Reise-SIM-Karten noch lohne.

So gebe es Roamingpakete für das Surfen in über 100 Ländern. Für die EU-Länder, Grossbritannien und die USA seien ab dem nächsten Monat 1 Gigabyte Daten für 5.90 Franken erhältlich. Bisher kostete das Datenpaket ab 14.90 Franken.

Warum der Nationalrat den Sicherheitspakt mit der EU will

Die neuen Verträge mit der EU sind noch nicht unterzeichnet, da soll schon die nächste Geländekammer in Angriff genommen werden: ein Sicherheitsabkommen mit Brüssel. Es dürfte eines der wichtigsten Dossiers von Verteidigungsminister Pfister werden. Und das sehr bald.

Rund 50 Tage ist Mitte-Bundesrat Martin Pfister im Amt. Am Montag will er auf dem Waffenplatz Bure eine erste Bestandsaufnahme machen und vor den Medien seine künftigen Schwerpunkte darlegen. Dabei dürfte auch das Verhältnis zur EU zur Sprache kommen. Nicht nur über die neuen bilateralen Verträge, denen Pfister bekanntermassen wohlgesonnen ist. Sondern auch über neue Verhandlungen mit Brüssel im sensiblen Bereich der Sicherheitspolitik. Also in Pfisters Zuständigkeitsbereich.