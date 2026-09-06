Das Pentagon hat die ID-Tracker von ihren elektronischen Geräten verbannt (Symbolbild). Bild: Shutterstock

Sicherheitsrisiko: Pentagon blockt ID-Tracker für US-Soldaten

Werbedaten können offenbar verraten, wo sich US-Soldaten befinden. Zwei Politiker machen Druck auf das Pentagon.

Thomas Wanhoff / t-online

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Wenn amerikanische Soldaten auf ihrem Handy Werbeanzeigen sehen, können damit Daten generiert werden, die auf ihren Aufenthaltsort schliessen lassen. Das Pentagon hat deshalb jetzt sogenannte ID-Tracker von Telefonen und Computern verbannt.

Diese Tracker bestehen aus Zahlenfolgen und sollen es Werbetreibenden möglich machen, personalisierte Anzeigen an Telefon- und Computerbesitzer auszuliefern. Sie sind zwar anonymisiert, dennoch ist es möglich, Rückschlüsse auf den Ort zu ziehen, wo die Handybesitzer sich befinden. Solche Daten werden weltweit zum Kauf angeboten.

Der amerikanische Senator Ron Wyden von den Demokraten und Pat Harrigan, Republikaner und Mitglied des Repräsentantenhauses, haben in einem Schreiben an das Pentagon diese Praxis beschrieben und Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der US-Soldaten in Kriegsgebieten geäussert.

«Der Verkauf von Standortdaten, insbesondere von Mitarbeitern der US-Regierung, stellt eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit dar. Das US-Zentralkommando hat kürzlich bestätigt, dass ausländische Gegner kommerzielle Standortdaten genutzt haben, um US-Militärangehörige ins Visier zu nehmen», schrieb Wyden in einem Brief an das Pentagon.

Air Force schaltete Tracker ab

Er forderte, die Speicherung von Werbe-IDs auf Smartphones und Computern abzuschalten. Sie würden es Datenhändlern ermöglichen, Aufenthaltsorte zu verfolgen und diese Daten an Dritte zu verkaufen – auch feindliche gesinnte Länder.

Dem ist das Pentagon offenbar nachgekommen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sei dies bei der Air Force vor zwei Monaten geschehen, bei der Armee Anfang des Jahres. Das Special Operations Command sagte Reuters, es habe die Datenspeicherung auf Computern abgeschaltet.

Die Benutzung von Smartphones stellt zunehmend ein Sicherheitsrisiko dar. Ein US-Soldat in Afghanistan erregte vor einigen Jahren Aufsehen, als er Daten seiner morgendlichen Joggingrunden um seine Basis auf der Fitness-Plattform Strava teilte. Er war nicht alleine, die Heatmaps der App zeigten auch andere US-Standorte an. Zwar ist das jetzt verboten, verborgene Daten wie die Werbe-Tracker werden aber immer noch geteilt. Die Werbe-IDs abzuschalten ist für den amerikanischen Sicherheitsexperten Zach Edwards von der Firma DecryptAds ein erster wichtiger Schritt. Er wies laut Reuters aber darauf hin, dass bestimmte Apps dennoch Nutzerdaten über Orte aufzeichnen und weitergeben könnten.

Wyden und Harrigan fordern vom Pentagon, dass es auf dem Markt befindliche Datensätze untersucht und herausfindet, ob darin Positionsdaten von US-Einrichtungen vorhanden sind. Sollten die privaten Telefone von Soldaten solche Daten weitergeben, regen die Politiker eine neue Vorschrift an, dies in Zukunft zu verhindern.

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