bedeckt, wenig Regen18°
DE | FR
burger
Schweiz
Armee

Diskriminierung in der Schweizer Armee: So sieht die Lage heute aus

Bericht legte Diskriminierung in der Armee offen – so sieht die Lage heute aus

21.08.2026, 10:30

Die Schweizer Armee sieht Fortschritte im Kampf gegen Sexismus und Diskriminierung. Die Hälfte der vor rund zwei Jahren angekündigten Massnahmen wurde umgesetzt, wie die Armee an einem Medienanlass am Freitag in Bern bekannt gab.

Infantry recruits stand in a row on a green field, pictured on May 17, 2013, in the infantry recruit school of the Swiss army in Colombier, canton of Neuchatel, Switzerland. (KEYSTONE/Christian Beutle ...
Die Armee hat acht Massnahmen gegen Diskriminierung und Sexismus umgesetzt.Bild: KEYSTONE

Der Massnahmenplan basiert auf einer Studie aus dem Jahr 2024 zu Diskriminierung und sexualisierter Gewalt. Fast die Hälfte der damals rund 1100 befragten Armeeangehörigen – darunter zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer – hatte während ihrer militärischen Laufbahn geschlechtsspezifische Diskriminierung und sexualisierte Gewalt erlebt.

Der Bericht hält fest, dass es erste Hinweise auf eine Verbesserung der Praxis gebe. So verzeichne die zuständige Fachstelle mehr Kontaktaufnahmen, auch von Männern. Zudem zeigten die Kader zu Beginn der Rekrutenschulen eine «klarere Haltung».

Von den 16 Massnahmen setzte die Armee acht um und überführte sie in den ständigen Prozess, wie es weiter hiess. Dazu gehören etwa eine obligatorische Online-Lektion für Rekrutinnen und Rekruten, ein von den Truppen selbst erarbeiteter Verhaltenskodex sowie ein anonymes Meldetool.

Sieben weitere Massnahmen befänden sich in Umsetzung. Eine weitere verzögert sich laut der Armee. Dabei handelt es sich um ein Merkblatt zu den Rechten von Betroffenen. Grund für die Verzögerung ist laut dem Bericht die inhaltliche Erweiterung eines zugrundeliegenden Handbuchs, das nun alle Personalkategorien der Armee abdecken soll – auch das Berufsmilitär.

Alle 16 Massnahmen sollen bis Ende 2027 umgesetzt sein. Eine Folgestudie zur Überprüfung der Wirksamkeit ist für das Frühjahr 2028 geplant. (dab/sda)

Mehr zur Armee:

Bund will Überschuss komplett in die Armee stecken – Empörung bei Links-Grün
Bund will Überschuss komplett in die Armee stecken – Empörung bei Links-Grün
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neue Armee-Pläne des Bundesrats
1 / 6
Neue Armee-Pläne des Bundesrats

Der Bundesrat verkündete seine neuen Armee-Pläne.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
#MediaToo: Sexismus-Vorwürfe in den Schweizer Medien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Navyboot ist zurück – hier kannst du die Schuhe kaufen
Die Schuhe der Schweizer Marke Navyboot waren lange Zeit verschwunden. Jetzt folgt das Comeback. Rund 60 Modelle gibt es bei Ochsner Shoes zu kaufen.
In den 2000er-Jahren gehörten Navyboot-Schuhe zum Schweizer Strassenbild. Die 1991 in Zürich gegründete Marke war hierzulande in zahlreichen Läden vertreten und sogar in Deutschland erhältlich. Dann wurde es plötzlich ruhig um Navyboot und die Marke verschwand zunehmend aus dem Blickfeld.
Zur Story