Spioniert der Kreml die Russinnen und Russen über die App Max aus? Bild: keystone

Spionage auf dem Handy? So überwacht Russland seine Bevölkerung

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Der Kreml zwingt zahlreiche russische Lehrpersonen, Schüler und Beamte zur Nutzung einer App, die im Verdacht steht, der digitalen Überwachung zu dienen. Darüber berichtet der britische Guardian.

Die Behörden hätten die App als patriotische Alternative zu Telegram und WhatsApp angepriesen. Inzwischen handle es sich um die meistgenutzte Messaging-App in Russland.

Laut Forscherinnen und Forschern der Universität Michigan verfügt die Software über weitreichende Überwachungsfunktionen und Zugriffsrechte, heisst es im «Guardian». «Was Max bietet, ist die raffinierteste und zugleich beängstigendste Taktik autoritärer Regierungen», sagt die Informatik-Professorin Roya Ensafi gegenüber der Zeitung.

Cyberangriffe möglich

Die App sei etwa in der Lage, ohne Wissen der Nutzerinnen und Nutzer Bildschirminhalte aufzunehmen, auf Daten integrierter Anwendungen wie Bezahldienste oder Chatverläufe zuzugreifen und Identitäten vorzutäuschen.

Darüber hinaus sei es möglich, Code in die Mini-Apps einzuschleusen. Damit könne die russische Regierung Max für Cyberangriffe missbrauchen, schreibt der «Guardian». Nicht möglich sei es hingegen, Ende-zu-Ende-verschlüsselte Fremd-Apps wie Telegram oder WhatsApp zu knacken.

Viele Russen werden zur Nutzung gezwungen

Lehrpersonen, Angestellte des öffentlichen Dienstes, Studierende sowie Schülerinnen und Schüler seien unter Druck gesetzt worden, ihre Kommunikation auf Max zu verlagern, wird berichtet. Studierende würden etwa ohne einen über die App generierten QR-Code keinen Zutritt zu Universitätsgebäuden oder Wohnheimen erhalten, heisst es weiter.

Russlands Elite selbst nutze die App nur repräsentativ, schreibt der «Guardian». Einige Personen innerhalb des Kremls hätten sich gar Zweithandys gekauft, um Max zu installieren, während sie auf ihrem Hauptgerät weiterhin andere Messaging-Apps nutzten.

Max ist ein Produkt des russischen Social-Media-Unternehmens VKontakte. Berichten zufolge hält Wladimir Putin indirekt Anteile an der App. Die Multi-Funktions-Anwendung vereint mehrere Dienste wie Banking, Messenger auf einer einzigen Plattform – ähnlich wie Chinas Allzweckplattform WeChat. (hkl)