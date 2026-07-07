klar19°
DE | FR
burger
Digital
iPad

Änderung bei beliebtem Messenger: WhatsApp macht das iPad zum Hauptgerät

Ryazan, Russia - March 21, 2018 - WhatsApp icon on a display of tablet PC. xkwx advertising, media, business, digital, online, ecommerce, network, ipad, ads, application, app, development, editorial, ...
Bislang konnten iPad-Anwender das Chatprogramm nur im Begleitmodus verwenden und mussten es zuvor über ein iPhone oder Android-Handy anmelden.Bild: www.imago-images.de

Änderung bei beliebtem Messenger: WhatsApp macht das iPad zum Hauptgerät

Besitzer eines iPads benötigen ein iPhone oder Android-Handy, um WhatsApp auf ihrem Apple-Tablet verwenden zu können. Das soll sich demnächst ändern.
07.07.2026, 01:4307.07.2026, 01:43
Steve Haak / t-online
Ein Artikel von
t-online

WhatsApp-Nutzer sollen künftig ihr iPad zum Hauptgerät für den Messenger machen können. Das berichtet die Seite «WABetainfo», die eine solche Funktion in einer Vorabversion des Messengers entdeckt hat. Bislang konnten iPad-Anwender das Chatprogramm nur im Begleitmodus verwenden und mussten es zuvor über ein iPhone oder Android-Handy anmelden.

«Erstmals können Nutzer ihr WhatsApp-Konto direkt auf dem iPad registrieren und es so zu ihrem Hauptgerät machen», schreibt «WABetainfo». Wer den Begleitmodus bevorzugt, könne die App auch weiterhin wie bisher verwenden.

Nutzer sollen ihr WhatsApp-Konto auf dem iPad dann künftig genauso wie auf dem iPhone oder Android-Gerät registrieren können. Dort wird nach der Installation und ersten Verwendung die Landesvorwahl ausgewählt, die Telefonnummer eingegeben und ein sechsstelliger Bestätigungscode eingegeben.

Was ist der Vorteil?

Mit dem iPad als Hauptgerät können WhatsApp-Anwender künftig alle Funktionen nutzen, die im Begleitmodus nicht verfügbar waren. Darunter befinden sich Funktionen wie das Teilen des Live-Standorts und Broadcast-Listen.

Zudem werden Nutzer nach 14 Tagen Inaktivität auf dem Smartphone nicht automatisch auf dem iPad abgemeldet. Das ist für alle Anwender sinnvoll, die WhatsApp auf ihrem iPad öfter verwenden als auf ihrem Smartphone.

Verknüpfung per QR-Code fällt weg

Bislang funktionierte WhatsApp auf dem iPad immer als Zweitgerät. Nutzer mussten den Messenger auf ihrem iPhone oder Android-Smartphone öffnen, die verknüpften Geräte auswählen und den auf dem iPad angezeigten QR-Code scannen.

Dadurch wurden die beiden Geräte miteinander verknüpft, und Anwender konnten anschliessend auch auf dem iPad auf ihr WhatsApp-Konto zugreifen.

Wann die Funktion für alle Anwender verfügbar sein wird, ist nicht bekannt. Lange dürfte das aber nicht mehr dauern. Wie «WABetainfo» schreibt, ist die Funktion bereits in der im App Store angebotenen Version des Messengers verfügbar und werde schrittweise eingeführt.

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Taylor Swift und Travis Kelce heiraten in New York
1 / 10
Taylor Swift und Travis Kelce heiraten in New York

Taylor Swift und Travis Kelce haben in New York geheiratet. Die Nachricht wurde mit diesem Schriftzug am Times Square verkündet.
quelle: keystone / laura brett
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Toter Wal wird im Kongo vom Strand geborgen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Eigene Bundesrats-App kommt 2027 – das kostet sie
Der Bundesrat möchte die Bevölkerung ab Sommer 2027 mittels einer eigenen App über Beschlüsse, Reden und weitere Tätigkeiten informieren. Bisher lief das vor allem über Medienmitteilungen.
Zur Story