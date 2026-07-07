Bislang konnten iPad-Anwender das Chatprogramm nur im Begleitmodus verwenden und mussten es zuvor über ein iPhone oder Android-Handy anmelden. Bild: www.imago-images.de

Änderung bei beliebtem Messenger: WhatsApp macht das iPad zum Hauptgerät

Besitzer eines iPads benötigen ein iPhone oder Android-Handy, um WhatsApp auf ihrem Apple-Tablet verwenden zu können. Das soll sich demnächst ändern.

Steve Haak / t-online

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WhatsApp-Nutzer sollen künftig ihr iPad zum Hauptgerät für den Messenger machen können. Das berichtet die Seite «WABetainfo», die eine solche Funktion in einer Vorabversion des Messengers entdeckt hat. Bislang konnten iPad-Anwender das Chatprogramm nur im Begleitmodus verwenden und mussten es zuvor über ein iPhone oder Android-Handy anmelden.

«Erstmals können Nutzer ihr WhatsApp-Konto direkt auf dem iPad registrieren und es so zu ihrem Hauptgerät machen», schreibt «WABetainfo». Wer den Begleitmodus bevorzugt, könne die App auch weiterhin wie bisher verwenden.

Nutzer sollen ihr WhatsApp-Konto auf dem iPad dann künftig genauso wie auf dem iPhone oder Android-Gerät registrieren können. Dort wird nach der Installation und ersten Verwendung die Landesvorwahl ausgewählt, die Telefonnummer eingegeben und ein sechsstelliger Bestätigungscode eingegeben.

Was ist der Vorteil?

Mit dem iPad als Hauptgerät können WhatsApp-Anwender künftig alle Funktionen nutzen, die im Begleitmodus nicht verfügbar waren. Darunter befinden sich Funktionen wie das Teilen des Live-Standorts und Broadcast-Listen.

Zudem werden Nutzer nach 14 Tagen Inaktivität auf dem Smartphone nicht automatisch auf dem iPad abgemeldet. Das ist für alle Anwender sinnvoll, die WhatsApp auf ihrem iPad öfter verwenden als auf ihrem Smartphone.

Verknüpfung per QR-Code fällt weg

Bislang funktionierte WhatsApp auf dem iPad immer als Zweitgerät. Nutzer mussten den Messenger auf ihrem iPhone oder Android-Smartphone öffnen, die verknüpften Geräte auswählen und den auf dem iPad angezeigten QR-Code scannen.

Dadurch wurden die beiden Geräte miteinander verknüpft, und Anwender konnten anschliessend auch auf dem iPad auf ihr WhatsApp-Konto zugreifen.

Wann die Funktion für alle Anwender verfügbar sein wird, ist nicht bekannt. Lange dürfte das aber nicht mehr dauern. Wie «WABetainfo» schreibt, ist die Funktion bereits in der im App Store angebotenen Version des Messengers verfügbar und werde schrittweise eingeführt.