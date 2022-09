«Wir glauben, dass dieser Angreifer (oder diese Angreifer) mit einer Hackergruppe namens Lapsus$ verbunden sind, die seit etwa einem Jahr zunehmend aktiv ist. Diese Gruppe verwendet in der Regel ähnliche Techniken, um Technologieunternehmen anzugreifen, und hat allein im Jahr 2022 unter anderem Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia und Okta angegriffen. Am Wochenende wurde ausserdem berichtet, dass derselbe Täter in den Videospielhersteller Rockstar Games eingedrungen ist. Wir stehen in dieser Angelegenheit in enger Abstimmung mit dem FBI und dem US-Justizministerium und werden deren Bemühungen weiterhin unterstützen.»