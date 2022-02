Ein offizieller Nachfolger zu GTA V wurde offiziell angekündigt.

GTA 6 kommt! (irgendwann) – Rockstar Games kündigt Nachfolger von «Grand Theft Auto V» an

Was Fans bereits seit Jahren vermutet haben, wurde jetzt offiziell bestätigt: Rockstar Games hat verkündet, an einem Nachfolger für «GTA V» zu arbeiten. Die Entwicklung sei bereits «gut im Gange».

In einem Brief an die Fangemeinde hat der US-amerikanische Videospieleentwickler Rockstar Games angekündigt, an einem Nachfolger von «Grand Theft Auto V» (GTA V) zu arbeiten.



«Mit jedem neuen Projekt, das wir beginnen, wollen wir über uns selbst hinauswachsen – und so freut es uns verkünden zu können, dass wir aktiv am nächsten Titel der ‹Grand Theft Auto›-Spielereihe arbeiten und die Entwicklung gut vorankommt», schreibt Rockstar Games in der Ankündigung auf Twitter.



Weitere Einzelheiten zum Projekt wurden noch nicht verraten. Diese würden folgen, sobald die Spielentwicklung weiter voranschreitet und es erste Details zum Berichten gebe, heisst es weiter.

Das Franchise rund um «Grand Theft Auto» gehört seit Veröffentlichung des ersten Teils im Jahr 1997 zu den erfolgreichsten Spieleserien der Welt. Von Beginn an wurden die Spiele für ihre offene und frei begehbare Spielwelt, die Liebe zum Detail und den emotionalen, intensiven und brutalen Realismus gelobt. Innerhalb von 25 Jahren konnte sich die Serie über 350 Millionen Mal verkaufen.

Kommerzieller Höhepunkt der Reihe ist GTA V aus dem Jahr 2013. Mit zahllosen Branchenpreisen als «Spiel des Jahres» ausgezeichnet, hat sich der aktuellste Teil der Reihe über 155 Millionen Mal verkauft und ist – nach «Minecraft» – das am zweitmeisten verkaufte Videospiel der Geschichte. Alleine in den ersten drei Tagen nach Veröffentlichung konnte Grand «Theft Auto V» über 1 Milliarde US-Dollar umsetzen.

Die Action-Adventures spielen in fiktiven Städten der Vereinigten Staaten, die realen Vorbildern wie New York oder San Francisco detailgetreu nachempfunden sind. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Kleinkriminellen, der sich in der kriminellen Unterwelt einen Namen machen möchte.

Durch Autodiebstähle, Raubüberfälle oder Mordkommandos erarbeiten sich Spieler so einen gewissen Ruf und klettern die Verbrecherleiter nach oben. Dabei gerät der Protagonist immer wieder in Konflikt mit rivalisierenden Banden, der Polizei und anderen Strafverfolgungsbehörden.



(t-online)