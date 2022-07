Fachhochschule Neuenburg Opfer eines Cyberangriffs – Krisenstab tagt

Nach der Universität Neuenburg im Februar ist nun auch die Fachhochschule Haute Ecole Arc in Neuenburg Opfer eines Hackerangriffs geworden. Die Hochschule teilte am Montag mit, dass sie in Kürze den Zugriff auf alle ihre Server abschalten und ihre E-Mails blockieren werde.

Die Fachhochschule wolle damit «ihre Infrastruktur und ihre Daten» schützen. Eine neue E-Mail-Adresse werde eingerichtet, sobald die Ergebnisse der Ermittlungen bekannt seien.

Krisenstab tagt

Die vorliegenden spärlichen Informationen deuten auf eine Ransomware-Attacke hin, bei der die Angreifer ins Netzwerk eindringen, Daten stehlen konnten und anschliessend mit der Verschlüsselung auf dem Server starteten.

Die Verantwortlichen konnten am Montag noch keine Auskunft geben, was für Daten betroffen seinen. IT-Experten arbeiteten daran, das Ausmass des Angriffs herauszufinden, der zu Beginn der Schulferien stattfinde. Am Dienstagmorgen werde ein Krisenstab abgehalten.

«Wir hatten seit diesem Wochenende Verdachtsmomente, die sich am Montagmorgen bestätigten», zitiert rfj.ch die Geschäftsführerin Brigitte Bachelard.

