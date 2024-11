MeteoSchweiz entfernt die Kommentar-Funktion auf seiner Website – aus Gründen

KI soll Wetter- und Klimaprognose verbessern

MeteoSchweiz und das Swiss Data Science Center (SDSC) wollen in Meteorologie und Klimatologie stärker auf die Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) zurückgreifen. Eine entsprechende Rahmenvereinbarung für die nächsten vier Jahre ist Anfang November unterzeichnet worden.



Der Einsatz von KI soll dazu dienen, die kurzfristige Wettervorhersage zu optimieren, die Entwicklung von Stürmen besser vorherzusehen und die Präzision der 10-Tages-Wettervorhersage zu erhöhen, hiess es in einer gemeinsamen Mitteilung des Bundesamtes für Meterologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) und SDSC. Auch die automatische Nutzung von Messgeräten wie Wetterkameras und die Qualitätskontrolle dieser Messungen solle durch KI vorangetrieben werden.



Mittels KI könne sowohl das Klima der Vergangenheit besser beobachtet wie auch jenes der Zukunft genauer berechnet werden. Diese Klimaanalysen seien zentrale Grundlagen für die Anpassung an den Klimawandel, die Ermessung des Potenzials von Windkraft und Photovoltaik und auch für die Einschätzung des Hochwasserrisikos.